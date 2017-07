Topdirektør i globalt rådgivningsfirma: Apple bør bruge sine ekstremt mange penge til at købe IBM

Apple vælter sig i penge og kan købe stort set alt i denne verden. Forresters administrerende direktør anbefaler, at Apple køber IBM - det giver nemlig rigtig god mening.

Som vi fortalte for et par måneder siden her på Computerworld, har der aldrig været et selskab med så mange penge på bankbogen, som Apple har i dag.Apple har over de seneste 10 år skovlet milliarder og atter millliarder ind med ikke mindst salget af iPhones og iPads.I dag har selskabet en kontantbeholdning på i omegnen af 250 milliarder dollar - cirka 1.700 milliarder gode danske kroner.Med så mange penge til rådighed er der stort set ikke den virksomhed i verden, Apple ikke kan købe.Administrerende direktør i den globale rådgivingsvirksomhed Forrester Research, George Colony, mener, at Apple skal bruge pengene til at købe IBM.Hans argument er, at Apple har brug for IBM’s teknologier inden for kunstig intelligens, og at Watson vil kunne bruges af Apple i kampen mod selskaber som Google, Facebook, Microsoft og Amazon.“Apple er i en dødskamp med disse virksomheder, hvor de forsøger at indfange forbrugerne i deres økosystemer via annonce-monopoler, hardware lock-in, eller 'no-profit' handels-priser. Et kritisk våben i denne krig er 'natural language processing,' en form for kunstig intelligens,” skriver George Colony.Med det mener han de stemme-teknologier, der findes i digitale assistenter, som gør det muligt at forstå og reagere på de kommandoer og spørgsmål, brugeren retter mod computeren.“Amazon fører an med Alexa, Google kommer lige efter med Google Home, og Microsofts indgang er Cortana. Apples altid irriterende og upålidelige Siri halter bagefter,” mener Forrester-direktøren.George Colony er ikke en Hr. hvem som helst. Ud over at være CEO i Forrester Research er han også stifter af selskabet, der har 1.345 ansatte og omsatte for over to milliarder kroner i 2015-regnskabet.Og Forresters stifter og direktør mener det tilsyneladende helt seriøst, når han anbefaler, at Apple skal købe IBM.Det giver nemlig god mening på grund af den hårde konkurrence, hvor it-giganternes forskellige digitale assistenter og stemmeteknologier er afgørende.“Det er her, Watson kommer ind i billedet. Ved at købe IBM, ville Apple få fat i denne verdensklasses machine learning platform - et system, der er i stand til at fordøje og analysere massive datasæt for at kunne give de bedste anbefalinger og svar til virksomheder og forbrugere.”George Colony skriver, at IBM indtil videre har fokuseret på virksomhederne med Watson, men at teknologierne og løsningerne i Watson også vil kunne bruges i forhold til forbrugere.“Watson har potentialet til at blive en iPhone-brugers 'anden hjerne',” lyder det fra George Colony, der i øvrigt redegør for, at Apples bugnede pengetank faktisk vil kunne købe IBM - og så vil der stadig være penge i overskud.