Fra lørdag skal du have "kørekort" til droner: Kan du bestå prøven?

Når kalenderen viser 1. juli, er det ikke længere nok selv at føle, at du har styr på din drone. Nu skal du tage en test og registrere dronen.

Hvor højt må du flyve med din drone, og hvor meget må en drone veje?Det er spørgsmål som dem, du skal kunne svare på, når Trafikstyrelsen fra i morgen indfører en prøve, du skal bestå, hvis du lovligt vil flyve med din drone.Christoffer Greenfort, der sekretariatschef i DroneDanmark, mener, at den kommende prøve er et positivt initiativ."Reglerne om, at man skal have et dronetegn eller -bevis er positivt. Der kommer flere og flere droner i de danske hjem og virksomheder. Uanset om man bruger sin drone som hobby eller som professionel er det centralt, at man har en grundlæggende viden om, hvad det er, man har med at gøre," siger han.Ifølge Computerworlds oplysninger bliver der tale om en prøve bestående af 12 spørgsmål, som man kan tage via Trafikstyrelsens hjemmeside til den nette sum af 15 kroner.Her på Computerworld har vi fået konstrueret fem spørgsmål, der meget vel kan komme til at indgå i prøven, der er tilgængelig fra lørdag.Giv testen et forsøg og fortæl os, hvad du mener om, at man skal til at have "kørekort" til sin drone.Du kan desuden læse mere om prøven på Trafikstyrelsens hjemmeside.