Morgen-briefing: Skat får grønt lys til at indhente momsdata fra udlandet / Kræftkontrol brudt sammen i Region Hovedstaden / Potentielle købere sværmer om Nets

Godmorgen på denne mandag. Her kommer overblikket over dagens hurtige it-nyheder.Skatterådet giver Skat grønt lys til til at indhente moms-oplysninger fra betalings-tjenester om danskernes handel i udenlandske netbutikker, meddeler Skat. Det sker med henblik på at tjekke, om de udenlandske netbutikker nu også betaler den danske moms, som de skal.“Vores ønske er at kontrollere hvilke udenlandske internetbutikker, der har solgt varer eller ydelser til danske forbrugere for at sikre, at Danmark får den korrekte moms,” lyder det fra underdirektør i Skat, Orla Riishede.Han understreger, at Skat ikke får oplysninger om hvilke personer, der har købt hvad.Kontrollen med kræftpatienters tidsplaner er brudt sammen, efter Region Hovedstaden har indført it-system Sundhedsplatformen, skriver Politiken. Ifølge avisen har regionen mistet overblik og viden over tidsplanerne, selv om regionen har lovet, at der ikke skulle være unødig ventetid.Avisen skriver, at regionen i de første tre måneder af 2017 kun har registreret 505 forløb, selv om der normalt på tre måneder behandles omkring 1.200 patienter.Blot ni måneder efter, at Nets blev børsnoteret, er potentielle købere begyndt at sværme om selskabet.“Nets kan bekræfte, at selskabet er blevet kontaktet og overvejer sine muligheder. Det er dog på et meget tidligt stadie, og der kan ikke siges noget med sikkerhed om udfaldet,” lyder det i en fondsbørsmeddelelse fra selskabet.Det sker efter, at Bloomberg sidst i sidste uge skrev, at blandt andet kapitalfonden Hellmann & Friedmann var interesseret i at overtage hele Nets.Googles moderselskab, Alphabet, nedjusterer forventningerne til andet kvartal med 2,7 milliarder dollar - 17,6 milliarder kroner - i kølvandet på den kæmpebøde, som selskabet for nogle dage siden fik af EU.Google bedyrede umiddelbart efter bøden dog, at selskabet overvejede at anke afgørelsen.Chefen for den danske Xerox-forretning, Nicolai David Lund, stopper i selskabet efter tre år i spidsen for den danske forretning, der sælger printere og print-løsninger.Han har været i Xerox, siden 1999, da han var blot 20 år gammel. På hans LinkedIn-profil fremgår det, at han skifter til Kiwi Group 1. august.Nordjyske GomSpace åbner kontor i amerikanske Washington, hvor selskabets har ansat amerikaneren Elizabeth Driscoll som direktør.Det er nordjydernes plan, at den lille afdeling skal have fem ansatte ved årets udgang.Ideen med GomSpace North America er at komme tættere på aerospace-miljøet i Washington.“Vi er allerede aktive på det amerikanske marked, men vi vil meget gerne være tættere på udviklingen, da markedet og efterspørgslen vokser kraftigt. Der er et stort aerospace-miljø omkring Washington, og derfor er det et godt udgangspunkt for os, når vi skal rekruttere medarbejdere til det nye kontorI dag begynder sommerferien for alvor, og det tager Computerworld alvorligt.Normalt udsender vi nyhedsbreve to gange om dagen - nemlig klokken 11:00 og 16:00 - for at holde dig opdateret, men i hele juli udsender vi kun nyhedsbrev klokken 11:00. Det skyldes, at vi ved, at der i forvejen løber mange mails ind i din mailbakke, og at du sikkert ikke får læst dem alle alligevel.Du vil dog som sædvanlig kunne følge med på cw.dk, hvor vi løbende vil publicere artikler over hele sommeren - både formiddag og eftermiddag.Fra 1. august er vi tilbage på fuld damp.