Microsoft: Størstedelen af Petya-ramte pc’er er Windows 7-computere

Windows 10-computere ser ud til at have undgået Petya, men værre ser det ud for maskiner, der stadig kører Windows 7.

Petya-ormen ramte computere verden over sidste uge, men det var hovedsageligt Østeuropa - og på Windows 7-computere - der blev hårdest ramt.Det skriver Microsoft i en større analyse efter angrebet Blandt andet viser Microsofts analyse af selskabets telemetri, at selv om Petya er et højst avanceret og sofistikeret stykke malware, så har det haft langt mindre spredning end forventet."Kun" 20.000 computere blev ramt af Petya.Angrebet begyndte i Ukraine, men spredte sig kun ganske lidt derefter. 70 procent af alle inficerede computere er i Ukraine, viser Microsofts telemetri.Derudover viser Microsofts analyse også, at det hovedsageligt er Windows 7-computere, der har været ramt.Petya-ormen benytter samme sårbarhed som WannaCry, der ramte for en måned siden, og som Microsoft lukkede med en hasteopdatering kort efter.Langt fra alle har dog opdateret, og derfor blev mange ramt af Petya.Hvis du er interesseret i Petya-angrebet og en større analyse af ormen og dens software, kan du læse hele MicrosoftsBlandt andet kommer Microsoft frem til, at Petya-ramte i nogle tilfælde godt kan redde deres filer, hvis den inficerede computer er beskyttet af Secure boot + UEFI.I så fald kan Petya-ormen ikke overtage boot-processen, og du kan redde filer via en Startup Recovery og et rent installationsmedie.Hvis du omvendt mødes af den røde, nu velkendte advarselsbesked (se foto i toppen af artiklen), er der intet at gøre.Selv om Mmddelelsen lover, at du via en betaling kan få dine filer tilbage, er det ikke muligt.Ud over Ukraine var også store internationale virksomheder som Merck og Mærsk hårdt ramt.