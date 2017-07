Vildt 5G-ræs er gået i gang: Så mange penge investeres der nu i 5G-teknologi

Intervesteringerne i 5G er nu for alvor ved at få fart på. Teknologi-investeringerne kan dog ikke løse den største udfordring: Business casen i 5G.

Når den nye netværksteknologi 5G om nogle år går live som kommercielle netværk, er der allerede blevet investeret enorme milliardbeløb i at udvikle, teste og udrulle 5G i alt fra sendemaster til smartphones.Med andre ord er eksempelvis den 5G-licensauktion, vi kommer til at opleve næste år her i Danmark, blot toppen af isbjerget, når det kommer til de investeringer, der foretages inden for 5G.Allerede nu investeres der store beløb fra ikke mindst netværksgiganterne i 5G-teknologi.En rapport fra IHS konkluderer , at der i de kommende år på globalt plan samlet vil blive investeret omkring 200 milliarder dollars om året i netværk og applikationer på 5G-området.I samme rapport forventer analytikerne også store økonomiske genvinster af 5G i fremtiden, og man kan blandt andet læse, at der i 2035 vil være blevet skabt 22 millioner nye jobs på verdensplan med udgangspunkt i 5G.For nylig kunne vi her på Computerworld fortælle, at Ericsson forventer, at der vil være mere end 500 millioner 5G-abonnementer allerede i 2022.Det vil i sagens natur forudsætte, der er 5G-netværk på plads, og at det er en teknologi, der understøttes i et vist antal smartphones på markedet.Det er derfor, at både netværksselskaber, chip- og smartphone-producenter samt mange andre it-virksomheder allerede nu er i fuld gang med investeringerne.Eksempelvis kan ZDNet fortælle , at kinesiske ZTE alene i år investerer 295 millioner dollars i 5G-forskning og -udvikling, knap to milliarder danske kroner, og at 3.000 medarbejdere arbejder i selskabet arbejder med 5G.Og ZTE er ikke alene om at være i fuld gang med 5G-arbejdet - også en anden kinesisk netværksgigant, Huawei, investerer milliarder i at opbygge en 5G-forretning.I rapporten fra Ericsson kan man dog også læse, at Vesteuropa - og herunder altså Danmark - i 2022 vil have 90 procent af alle mobilabonnementer på det velkendte LTE-netværk, mens kun fem procent vil være på 5G.I Nordamerika ventes det, at hele 25 procent af mobilabonnementerne vil køre på 5G-nettet i 2022, og i Asien-Stillehavet vil det være 10 procent, der anvender 5G.Samtidig er der flere gange blevet sat spørgsmål ved, om business casen i at investere i 5G holder for de danske teleselskaber.For nylig udtalte Jakob Willer, direktør i brancheforeningen Teleindustrien, at selskaberne i branchen er bekymrede for, at de ikke få forrentet de store investeringer i 5G, der er nødvendige."Det her kan blive rigtig dyrt med alle omkostningerne, der er med både at købe frekvenstilladelser og investere i nyt udstyr og så selve udrulningen," sagde han til Computerworld."Det er noget, selskaberne ser med bekymring på, når de sammenholder det med, hvad de nye forretningsmuligheder er," sagde Jakob Willer.