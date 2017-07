Microsoft kan være på vej med fyresedler til tusindvis af medarbejdere

Microsoft kan være på vej med fyresedler til tusindvis af selskabets medarbejdere verden over.

Microsoft er på vej med fyresedler til flere tusinder medarbejdere, skriver amerikanske TechCrunch, der citerer en unavngiven kilde tæt på beslutningen.Den store fyringsrunde vil angiveligt finde sted som led i en omorganisering af selskabets salgs-organisation.Microsoft planlægger her ifølge TechCrunchs hemmelige kilde at sammenlægge enterprise-afdelingen - der fokuserer på de store erhvervskunder - med de salgs-afdelinger, der henvender sig til de små og mellemstore virksomheder.Hele omdrejningspunktet er cloud’en, i det Microsoft med sammenlægningen ønsker at øge salgs-bestræbelserne på selskabets cloud-løsninger.Også Bloomberg og Seattle Times - der dækker Microsofts hjemby - skriver om kommende fyringsrunder i Microsoft.Ifølge Seattle Times fyrede selskabet mindst 900 ansatte i salgsafdelingen sidste år.Microsoft har over de seneste år beskåret mandskabet med omkring 18.000 stillinger under Satya Nadella.Nedskæringerne har fundet sted i store dele af organisationen i almindelighed og i selskabets skrantende mobil-division i særdeleshed.Blandt andet har Microsoft fyret 7.800 medarbejdere på grund af udfordringerne på mobil- og smartphonemarkedet sammen med en kæmpe-afskrivning på 51 milliarder kroner på købet af Nokias mobil-division, som Microsoft i sin tid overtog for omkring 40 milliarder danske kroner.Microsoft lukker sit årsregnskab i denne måned, og det er derfor typisk i sommerens løb, at selskabet varslet fyringsrunder.Det skete således også for et år siden, hvor Microsoft opsagde 3.000 medarbejdere.