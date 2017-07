NATO efter Petya: Cyberangreb kan betragtes som en krigshandling

Ifølge NATO står en statslig aktør højest sandsynligt bag sidste uges globale hackerangreb, Petya. Og fordi offentlige systemer er blevet angrebet, er ofrene i deres gode ret til at gøre gengæld.

Petya-angrebet hærgede i sidste uge store virksomheder og myndigheder i hele Europa og USA, og det har fået NATO på banen med en advarsel.Generalsekretær Jens Stoltenberg har i forbindelse med Petya understreget, at hvis konsekvenserne af et cyberangreb kan sidestilles med et væbnet angreb, kan det udløse et militært modsvar fra NATO-landene og aktivere artikel fem.Der er indtil videre ingen tegn på den slags konsekvenser af Petya, men ifølge en analyse fra NATO's center for cybersikkerhed (CCD COE) udgør sidste uges angreb sandsynligvis en krænkelse af de ramte landes suverænitet.Og i så fald er de i deres fulde ret til at udføre cyberangreb på den ansvarlige nation.”Da vigtige regerings-systemer er blevet ramt, kan operationen udgøre en suverænitetskrænkelse, hvis der viser sig at stå en stat bag. Hvis det er tilfældet, kan det være i strid med international lov, og det vil give de krænkede stater adskillige muligheder for modforanstaltninger,” skriver sikkerhedsekspert Tomáš Minárik i analysen, der også kommer med et eksempel på, hvad ”modforanstaltninger” i denne sammenhæng kan dække over.”Det kan for eksempel være et cyber-angreb, der ødelægger den skyldige regerings it-systemer. Men det behøver ikke nødvendigvis, at blive udført digitalt."Sikkerhedsfirmaer fra hele verden har i den seneste uge efterforsket Petya-angrebet, og der er bred enighed om, at det ikke er almindeligt kriminelle, der står bag angrebet.Petya er forklædt som ransomware, men da betalings-mekanismen ikke fungerer, og bagmændene ikke kan dekryptere ofrenes filer, er motivet tilsyneladende udelukkende at ødelægge og skabe kaos.Ukraine er hårdest ramt, og det har fået mange til at udpege Rusland som hovedmistænkt. NATO og CCD COE nævner ingen navne men understreger i analysen, at der er tale om et hackerangreb bestilt af en nation.”NotPetya blev højest sandsynligt udført af en statslig aktør eller en ikke-statslig aktør med støtte fra en stat. Alt andet er usandsynligt.”