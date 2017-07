Krakkede Tjeep vil sagsøge danske teleselskaber for bagvaskelse, spionage og aftalebrud

Det krakkede mobilselskab Tjeep vil sagsøge flere af selskabets tidligere konkurrenter. Tjeep kræver flere millioner kroner.

Det krakkede mobilselskab Tjeep vil stævne flere danske teleselskaber med krav om store erstatninger, skriver ITWatch Stævningerne kommer i kølvandet på Tjeeps konkurs for 10 dage siden, hvor selskabet måtte kaste håndklædet i ringen under et år efter etableringen.Tjeep vil med stævningerne forlange erstatning fra andre mobilselskaber, som Tjeep mener har spoleret selskabets muligheder for at få rodfæste på markedet, dels forsøgte at kapre selskabets kunder på ulovlig vis i forbindelse med konkursen.“Vi skal have erstatning for aftalebrud og ulovlige metoder. Vi kører en åben sag. Det er en klar strategi, for nu har vi jo masser af tid. Der er ikke kun tale om erstatningssager, men også anmeldelser om brud af mere alvorlig karakter såsom bagvaskelse, virksomhedsspionage og lignende,” siger tidligere marketingdirektør, Tidiane Gueye, til ITWatch.Ifølge ham er Tjeep blevet behandlet ‘ekstremt urimeligt på alle fronter’ og behandlingen fra de øvrige telefirmaer kalder han for i strid med ‘enhver form for fair og ærlig konkurrence.’Ifølge ham hævede selskabets netværksoperatør eksempelvis prisen for brug af netværket med 'mange hundrede procent.' Tjeep anvendte via Tel42 Telenors netværk, men Telenor afviser kritikken.