Tre skelsættende begivenheder i den danske telebranche i 2017: Helt afgørende for teleselskabernes fremtid

Det er et hæsblæsende 2017 i den danske telebranche, hvor især tre begivenheder bliver afgørende for branchens og selskabernes fremtid.

Der er i dag 13.575 ansatte i den danske telebranche. De er ansat i en en lang række selskaber, der i 2016 havde en samlet omsætning på 38 milliarder kroner.Oplysningerne stammer fra en ny rapport fra Energistyrelsen, og de slår en tyk streg under, at telebranchen er big business også her i lille Danmark.Det gælder også selskabernes investeringer i markedet, der var på 6,9 milliarder kroner i 2016.2017 tegner på alle måder til at blive et helt afgørende år for den danske telebranche - ikke mindst hvis man fokuserer på selskaberens fremtid.Vi vurderer, at der er især er tre skelsættende begivenheder i den danske telebranche i 2017.Det nuværende teleforlig, der sikrer rammer og vilkår for den danske telebranche, blev vedtaget helt tilbage i 1999. Dengang var 3G endnu ikke kommet på markedet - i dag er vi i fuld gang med 4G, og snart kommer også 5G buldrende.I 1999 hed TDC stadig Tele Danmark, bredbånd var ikke hvermandseje, og smartphones og tablets var slet ikke noget, der optog hr. og fru Danmark.Derfor er det også på høje tid at få gentænkt hele det politiske rammeværk, der er fundamentet for investeringerne og konkurrencen i den danske telebranche.Det arbejde begynder for alvor på den anden side af sommerferien, når regeringen kommer med sit udspil til et nyt teleforlig."Teleudspillet skal være ambitiøst. Vi skal sikre, at Danmark også fremover er er med helt fremme med teleudviklingen," har Lars Chr. Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister, udtalt."Det handler om at få lavet et forlig, der også omfatter så mange partier i Folketinget som muligt. Også for at sikre, at de rammevilkår, der gælder, også gælder i fremtiden," sagde han i sidste måned.Det nye teleforlig står til at blive afgørende for den danske telebranche ikke bare her i 2017, men i mange år frem.2017 har også allerede budt på en anden skelsættende begivenhed i den danske telebranche - og ikke mindst for de danske mobilbrugere.Den 15. juni trådte EU’s nye roaming-regler i kraft, og dermed bliver sommeren 2017 den første, hvor danske mobilbrugere frit kan bruge data i andre EU-lande uden at skulle bekymre sig om regningen.Med EU’s indgreb er der sat en stopper for roaming-afgifter på ikke mindst data, når man som EU-borger rejser til et andet land i EU/Europa og bruger mobilnettet i det pågældende land.Det store spørgsmål nu er, hvordan det vil ændre vores forbrug, når vi kan tale, sende sms'er og bruge data i et andet land i Europa uden ekstra omkostninger.Teleselskaberne har allerede taget forskud på de udgifter, de nye roaming-regler medfører, ved at hæve priserne på mange af deres mobilabonnementer.Men selvom priserne er hævet med 10 til 20 kroner om måneden, budgetter eksempelvis YouSee med, at det kommer til at koste selskabet 150 millioner kroner her i 2017, når danske mobilkunder roamer løs rundt omkring i Europa, og YouSee skal betale regningen til de udenlandske selskaber.De nye roaming-regler er dog ikke bare afgørende for selskabernes økonomi, for reglerne tjener naturligvis også det formål at gøre mobiltelefoni og internetadgang til noget, man for alvor kan tage med sig rundt omkring i Europa.Det er en ny epoke i mobiltelefoniens historie.Eniig og SE, to af de helt store spillere på det danske marked for fiberløsninger, har over de seneste uger begge meldt sig klar til at åbne for adgangen til deres netværk i 2018.Herefter har Dansk Energi, der repræsenterer alle energiselskaberne, meddelt, at de åbne netværk er et mål, som hele branchen nu har:Når fiberselskaberne åbner for, at andre selskaber kan leje sig ind på infrastrukturen, opstår muligheder for nye koncepter og produkter.Det betyder, at forskellige udbydere af bredbånd, tv-pakker og IP-telefoni vil kunne udnytte allerede eksisterende infrastruktur, så udbredelsen af fiberbredbånd og de tilhørende tjenester kan øges endnu mere.Åbningen af de danske fibernet kan få helt afgørende betydning for det danske bredbåndsmarked i de kommende år. Som vi skrev i sidste uge, bliver lejeprisen dog afgørende for den betydning, som netværksåbningerne får:De tre nævnte begivenheder er dog slet ikke de eneste, der er afgørende for den danske telebranche.Eksempelvis er der fuld gang i en større konsolidering blandt fiberselskaberne her i landet. Senest har GlobalConnect valgt at købe Nianet.Den form for konsolidering, vi ser på markedet her i 2017, er med til at ændre både styrkeforholdet selskaberne imellem og selskabernes økonomi.Samtidig er det også svært at tale om telebranchen i 2017 uden at komme ind på emner som 5G og internet of things. Det er områder i kraftig vækst, som vil ændre branchen og markedet over de kommende år. Det er allerede begyndt.