Ny ejer bekræfter, hvad stifter ikke vil: 3A-it drejer nøglen om

Interview: Dagene er talte for 3A-it, der er blandet ind i den såkaldte bestikkelsessag. Det bekræfter erhvervsmanden Fritz Andersen, der for en måned siden overtog alle aktiviteter i 3A-it. "Jeg vil forvente, at de gutter, der ejede 3A-it, lukker 3A-it. "

Virksomheden 3A-it, der blev etableret som en konkurrent til Atea, er de facto under opløsning.Det bekræfter erhvervsmanden Fritz Andersen, der for en måned siden overtog alle selskabets aktiviteter via købet af selskabet Informationsteknik."Jeg har overtaget alle aktiviteter. Alt, hvad der lå i 3A-it, ligger nu i Informationsteknik.""Ikke noget. Jeg vil forvente, at de gutter, der ejede 3A-it, lukker 3A-it.""Det skal jeg ikke kunne sige. Det må du ikke spørge mig om. Jeg tror, at de er ved at lukke det ned nu. Altså som i lige nu."3A-it er i øjeblikket involveret i den såkaldte Atea-bestikkelsessag, der skal for retten til efteråret.Netop sagens tunge skygge har haft afgørende betydning for, at folkene bag 3A-it for en måned siden valgte at sælge aktiviteterne fra.Det bekræfter den nye ejer Fritz Andersen."Det gør de på grund af hele den sag, de har været involveret i. Jeg har fulgt sagen fra sidelinjen og fulgt selskabet," siger han."Det er svært at samarbejde med en virksomhed, der er anklaget for det, de nu er anklaget for. Om det er sandt eller falsk, det skal jeg lade være usagt. Sådan er den her verden og sådan er vi i Danmark," siger Fritz Andersen til Computerworld.Selv om det nu bekræftes fra den nye ejer, at folkene bag 3A-it officielt er ved at afvikle selskabet, har det ikke været muligt at få dette bekræftet af en af folkene bag 3A-it - Claus Hougesen.Den tidligere topchef for både Topnordic, Atea og 3A-it står sammen med Peter Trans, Carsten Ritzau og Kim Holtum Schouw bag 3A-it Holding, der sælger Informationsteknik.I et noget usædvanligt interview med Computerworld står automatsvarene i kø hos den tidligere direktør for 3A-it, der ikke ønsker at svare på spørgsmål omkring selskabet."Hej""Du er velkommen."

"Der skal du have fat i Fritz [Andersen, red]."



Ja, men jeg vil gerne høre dig, hvorfor I sælger 3A-it til at begynde med?



"Det er Fritz, der har hele snakken omkring det her."



Det kan du ikke sige noget om?



"Nej, ikke spor. Desværre. Det har vi aftalt. Det må vi hellere holde ved den aftale. Selvom en ihærdig mand som dig forsøger. Ring til Fritz, han har hele historien til dig, hvis der er mere at sige."



Vi vil gerne høre, om det det her er det endelige punktum for 3A-it?



"Tag fat i Fritz. Det er godt."



Og det siger du, uanset hvad vi spørger om?



"Ja, tag fat i Fritz. Hav det godt."



Andet forsøg



Da Claus Hougesen har lagt røret på, har han ikke tilnærmelsesvis svaret fyldestgørende på Computerworlds spørgsmål.



Vi ville gerne have spurgt den tidligere direktør og Atea-spids om salget til Fritz Andersen skal ses som det endelige punktum for 3A-it og om virksomheden lukker nu.



Om Claus Hougesen vil betegne 3A-it som en succes?



Og hvorvidt den bestikkelsessag, der hænger som et uvejr over 3A-it er den, der nu har slået virksomheden ihjel?



Om han og de andre spidser fra 3A-it ville gøre noget om i dag i forløbet omkring 3A-it?



Derfor ringer vi til ham en gang til.



“Det er Claus Hougesen. Læg en besked”



Og en gang til.



“Det er Claus Hougesen. Læg en besked”



Efterspillet

Selv om 3A-it nu er under afvikling, fortsætter aktiviteterne altså i Informationsteknik, lyder det fra Fritz Andersen.



“Jeg kan ikke garantere for hvad de [3A-it Holding, red] gør, men jeg kan garantere for at de aktiviteter, der lå i 3A-it, er dem vi viderefører nu i Informationsteknik. Om de fastholder et selskab der hedder 3A-it, ved jeg ikke. Men det er ikke det, der er aftalen mellem mig og dem."



Så det er et spørgsmål om tid, før de lukker?



“Ja, det er det,” siger Fritz Andersen.



