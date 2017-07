Morgen-briefing: Leverandør: SkoleIntra lukker ikke, selv om Netcompany lancerer nyt produkt / KMD køber In2media Group - etablerer ny forretningsenhed / Sundhedsminister forlanger forklaring om Region Hovedstadens it-system

Leverandør: SkoleIntra lukker ikke, selv om Netcompany lancerer nyt produkt. KMD køber In2media Group - etablerer ny forretningsenhed. Sundhedsminister forlanger forklaring om Region Hovedstadens it-system. Ny venturefond vil investere i digitale industrivirksomheder. Mærsk-havne genåbnet efter hackerangreb. Halvdelen af danske topledere har været udsat for hackerangreb. Har du husket Computerworlds læserundersøgelse?

Godmorgen på denne tirsdag. Her kommer overblikket over dagens hurtige it-nyheder.Skolesystemet SkoleIntra lukker ikke, selv om Netcompany ifølge planen skal levere et nyt system med navnet Aula i sommeren 2019.Selskabet bag SkoleIntra, Itslearning, meddeler til Computerworld, at det ‘en gang for alle’ gerne vil fastlå, at SkoleIntra ikke lukker.“[Vi] fortsætter derimod udviklingen og optimeringen af vores platform i forhold til både skoler og institutioners aktuelle behov. Alle landets skoler og institutioner kan derfor selv efter Aulas lancering, der i øjeblikket er planlagt til august 2019, vælge at bruge den velkendte platform SkoleIntra,” lyder det fra Itslearning.I en udsendt meddelelse beklager kommunernes it-selskab Kombit, at det har formuleret sig på en måde, som kan misforståes angående SkoleIntras fremtid.“I forbindelse med udviklingen og implementeringen af Aula vil skolerne tage stilling til, i hvilket omfang data skal flyttes fra SkoleIntra til Aula, herunder om og i hvilket omfang data skal slettes i SkoleIntra. De data, der ligger i SkoleIntra vil kun blive slettet, såfremt skolerne selv beder Itslearning om det,” lyder det fra Kombit.KMD køber det digitale bureau In2media Group, der består af bureauerne In2media, Baby og InSilico med tilsammen 75 medarbejdere og en samlet omsætning på knap 70 millioner kroner.De tre bureauer skal indgå i en ny forretningsenhed under KMD, der får navnet Charlie Tango. Det er planen, at Charlie Tango allerede ved årsskiftet skal bestå af omkring 200 medarbejdere.De skal arbejde med frontend-design ud mod brugerne, hvor de skal sørge for, at KMD's ofte komplekse og datatunge systemer 'veksles' til enkle og brugervenlige brugerflade ud mod brugerne, der kun skal præsenteres for det essentielle og enkle.In2media har tidligere stået bag udformningen af MobilePay, der tjener som et eksempel på det, som KMD gerne vil i fremtiden, der kommer til at byde på flere selvbetjeningsløsninger.“Vi ser en stigende efterspørgsel fra vores kunder på tværs af sektorer, når det gælder digitale services,” lyder det fra KMD-direktør Eva Berneke i en udsendt meddelelse , hvor du kan læse mere om planerne.Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil have en forklaring fra Region Hovedstaden på, hvordan regionen agter at løse problemerne med it-systemet Sundhedsplatformen.“Ministeriet har [...] her til morgen [mandag morgen, red] bedt regionen om at forklare, hvordan den agter at løse problemerne,” lyder det fra ministeren til Ritzau.“Jeg ved også, at Rigsrevisionen er i gang med en forundersøgelse af Region Hovedstadens udrulning af Sundhedsplatformen, som blandt andet skal være med til at vurdere, om den har haft betydning for overholdelsen af de maksimale ventetider,” lyder det fra ministeren.En ny dansk venturefond, Nordic Alpha Capital, vil primært satse på at investere i fremstillings-virksomheder med globalt potentiale via digitale investeringer, skriver Børsen. Venturefonden får tilknyttet Jim Hagemann Snabe, Ole Andersen og Christian Clausen som seniorrådgivere. De har alle tre skubbet midler ind i fonden.“Industrien står lige nu i en situation, hvor det med de nye digitale værktøjer faktisk er muligt at ligge i Danmark og konkurrere med hele kloden. Og der skal virksomhederne hjælpes hurtigt videre fra fasen, hvor de har det produkt, der virker, til at ekspandere internationalt,” siger Christian Clausen til avisen.Seks dage efter det store angreb med Petya-virussen er Mærsks havne-anlæg omsider genåbnet. Alt er dog endnu ikke i fuld drift, skriver DR En del af arbejdet må således fortsat udføres manuelt. Selskabet vurderer, at alt først vil være oppe at køre mod ugens udgang, da alt skal åbnes i den rigtige rækkefølge.“Ellers vil det være som dominobrikker, hvor fejl kan forplante sig,” siger pressechef Signe Brink Wagner.55 procent af toplederne i danske virksomhederne har oplevet angreb på deres it-systemer siden nytår, skriver Berlingske Business , der har spurgt avisens såkaldte ‘toplederpanel.’30 procent af de adspurgte har slet ikke oplevet angreb, mens resten ikke ved, om de er blevet angrebet.Computerworld er i gang med at indsamle tilbagemeldinger fra læserne om kvaliteten, udgivelsesrater, læservaner og meget andet i en ny læserundersøgelse.Vi ved allerede en del om jeres læservaner, da vi løbende indsamler statistikker og andet, men disse tal fortæller ikke noget om, hvad I faktisk synes om cw.dk.Derfor håber vi, at du vil bruge fem minutter på at udfylde spørgeskemaet og komme med din mening. Vi lover, at vi vil bruge tilbagemeldingerne aktivt til at forsøge at gøre cw.dk til et bedre og mere relevant medie for dig. Det er hele vores formål.