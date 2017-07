Spændende Windows 10-funktion udsat: Timeline kommer ikke med i næste store opdatering

Timeline: Foto: Microsoft

Til september udkommer Microsofts næste store opdatering, men en af de mest interessante og lovende funktioner bliver nu udsat.

Timeline bestod af to funktioner: En overskuelig oversigt over aktive apps og tidligere benyttede programmer på din aktive og andre Windows 10-pc'er, og Cortana-integration skule forbinde iOS- og Android-enheder med computeren. Foto: Microsoft.

Microsoft har store nyheder på vej til efteråret i selskabets næste store opdatering kaldet Fall Creators Update. Men en af de mest lovende funktioner bliver lagt på køl.Det drejer sig om Timeline-funktionen, der via taskview (tab+winkey) giver dig mulighed for at åbne ikke kun tidligere apps og programmer hurtigt, men også åbne projekter og filer fra andre tilknyttede computere.Med Cortana-integration var målet også at kunne forbinde til iOS- og Android-enheder og på den måde åbne apps på computeren, så snart du havde lagt telefonen fra dig.Men funktionen må vente.Microsoft-chef Joe Belfiore har meldt på Twitter , at funktionen ikke når at blive færdig inden Fall Creators Update. I stedet vil Timeline påbegyndte tests kort efter lanceringen af Fall Creators Update.Joe Belfiore forklarer forsinkelsen med, at andre funktioner såsom cloud-synkroniserede filer fra Onedrive har taget fokus.Det er dog langt fra første gang, at Microsoft lover for meget ved de større Windows 10-opdateringer.I forbindelse med Creators Update, der udkom tilbage i marts, var det meningen, at “Peoples Hub”-funktionen skulle gøre det lettere for dig at være i kontakt med venner, kollegaer og familie direkte fra skrivebordet.Men funktionen blev udsat og forventes nu at udkomme sammen med Fall Creators Update.