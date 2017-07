Computerworlds læsere har talt: Her er lokkemidlet, hvis vi skal skifte sektor

Selvom der tilnærmelsesvis er gået hyperinflation i ord som agilitet, så er det ikke det, der får medarbejdere til at overveje et skift mellem det private og det offentlige. Det er fortsat penge og en bonus, der er det væsentligste lokkemiddel.

"Show me the money". Så kort kan det opsummeres. Computerworld har spurgt læserne om, hvad der kan få dem til at skifte fra den private sektor til det offentlige eller omvendt. Og svaret er (ret) klart.

Bedre løn eller en bonus 40.62 procent Mere fagligt udfordrende arbejdsopgaver og faglig udvikling 24.92 procent Bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv 16.62 procent Mere ansvar 4% Bedre ledelse 10.77 procent Mulighed for at ansættelsesstedet birager til at løse væsentlige samfundsproblemer 2.15 procent Agile projekter 0.62 procent Tværfagligt samarbejde 0.31 procent

som repræsenterer de

tekniske og naturvidenskabelige akademikere.





Hvad lokker Computerworlds læsere Kilde: Afstemning på Computerworld.dk n=325

Hvis du sidder som chef og hungrer efter arbejdskraft, så er der ikke andet at gøre, end at trække muldvarpen frem.I hvert fald ikke, hvis du skal overtale Computerworlds læsere til at skifte fra den offentlige sektor til det private eller den anden vej rundt.Det viser en afstemning gennemført her på siden, hvor Computerworld har spurgt læserne om, hvad der kan få dem til at overveje et jobskifte mellem sektorerne.Skal der flere penge i lønposen, skal den nye arbejdsplads have en bedre ledelse eller skal det nye job være mere præget af tværfagligt samarbejde?Med en overvægt af respondenter, der kræver mere i lønposen eller en bonus, hvis de skal skifte mellem de to sektorer ligger Computerworlds læsere sig i forlængelse af en undersøgelse gennemført af IDA,Undersøgelsen konkluderer i sin enkelthed, at det ikke er buzzwords som agilitet og tværfagligt samarbejde, der får de adspurgte til at skifte job.Majoriteten bliver fortsat mest fristet af kolde kontanter og bonusordninger ligesom Computerworlds læsere.Afstemningen blandt Computerworlds læsere og undersøgelsen blandt IDA's medlemmer er udtryk for et samlet billede af en lønsult i it-branchen.I det seneste halve år har flere folk fra it-branchen udtrykt bekymring for de stigende lønomkostninger, der blandt andet drives op af manglen på kvalificeret arbejdskraft.Den store taber i den såkaldte lønkrig indenfor it-branchen er som regel det offentlige.Fra offentlig side har man svært ved at matche de lønrammer, man som medarbejder kan møde i det private.Og det fornemmer flere i det offentlige kan koste dem kompetente medarbejdere, der vælger det private til på baggrund af bedre lønforhold.