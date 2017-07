Stor opgørelse over de mest populære CMS’er: Wordpress fejer alle konkurrenter af banen

Open source-systemet Wordpress tromler frem på internettet. Konkurrenterne kan slet ikke følge med.

Hvis du i dag besøger 10 forskellige hjemmesider, vil næsten hver tredje være drevet af Wordpress. Og hvis du kun besøger hjemmesider, der bygger på et CMS, vil seks ud af 10 af dem køre Wordpress.Det populære open source-system fortsætter nemlig fremmarchen på internettet, og ingen af konkurrenterne er i nærheden af at kunne udfordre Wordpress, hvad angår udbredelsen.Det er slået fast med syvtommersøm i den seneste opgørelse fra W3Techs.com , der tracker webtrafik og teknologier på internettet.W3Tech kan meddele, at Wordpress i dag anvendes af 28,3 procent af alle websider i verden, og at Wordpress har en markedsandel blandt content management systemerne på hele 59,2 procent.Når der er forskel på de to tal, skyldes det, at ikke alle websider bygger på et CMS, ligesom der også er en enorm underskov af CMS’er, der fylder ganske lidt på markedet system for system, men som samlet alligevel udgør omkring halvdelen af det samlede CMS-marked.I W3Tech-opgørelsen ser de mest populære CMS’ers markedsandele således ud:Wordpress: 59,2 procent.Joomla: 6,9 procent.Drupal: 4,7 procent.Magento: 2,5 procent.Blogger: 2,1 procent.Shopify: 1,5 procent.TYPO3: 1,5 procent.Bitrix: 1,5 procent.Prestashop: 1,3 procent.Squarespace: 1,3 procent.Listen afslører også, at et system som Xoops, der driver Computerworld.dk, i dag har en markedsandel på blot 0,1 procent.Det er vigtigt at understrege, at opgørelsen alene siger noget om systemernes udbredelse, og at brugervenlighed, kvalitet, stabilitet og sikkerhed kan være en anden historie.Samtidig ved man eksempelvis også, at der er mange mindre sider, der anvender systemer som Wordpress og Joomla, mens store og mere komplekse løsninger eksempelvis kan være bygget på Sitecore eller SharePoint.I W3Tech-opgørelsen ligger Sitecore CMS på en markedsandel på 0,2 procent, mens SharePoint har 0,3 procent af markedet.Wordpress’ position på markedet er uanset hvad ganske overbevisende - og systemet vinder markedsandele år for år.I 2011 drev Wordpress således 13 procent af alle websider i verden. Det var i 2015 steget til 25 procent af alle sider - og her i 2017 er Wordpress altså nået op på 28,3 procent.Du kan i øvrigt læse hele historien om Wordpress og stifteren Matt Mullenweg her: