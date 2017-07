Datatilsyn frikender dataindsamling i Windows 10: Microsoft slipper for million-bøde

Det franske datatilsyn varslede sidste år bødestraf til Microsoft for massiv dataindsamling om brugere i Windows 10. Men nu har Microsoft tilsyneladende rettet så meget ind, at franskmændene dropper sagen.

Det franske datatilsyn CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) har frikendt Microsoft i en privacy-sag om Windows 10, der startede sidste år.Det skriver Securityweek CNIL vurderede sidste sommer, at Microsoft indsamler unødvendigt meget data om brugeren i Windows 10, og kritikken gik blandt andet på, at Microsoft overvågede brugernes internetbrug uden at spørge først.Der blev varslet en bøde på 11 millioner kroner, hvis ikke Microsoft rettede ind, hvilket må siges at være relativt beskedent for en virksomhed på Microsofts størrelse.Den kommende persondataforordning stiller dog noget større bøder i sigte for datasjusk, men nu dropper CNIL altså sagen, fordi Microsoft har strammet op.Windows 10 indsamler nu færre data om brugeren, og Microsofts overvågning af internettrafik er blevet en opt-in-løsning, hvor brugeren før slet ikke blev spurgt.Windows 10 har været genstand for heftig kritik fra både NGOer og myndigheder for at indsamle for mange brugerdata, i i februar rettede datatilsyn fra 28 EU-lande en samlet kritik mod styresystemet.I april måned reagerede Microsoft så i form af en opdatering, der gjorde det markant lettere at overskue, hvilke data, der indsamles, og hvad de bliver brugt til, ligsom Windows 10-brugere har fået flere og lettere tilgængelige muligheder for at slå dataindsamling fra."Der må simpelthen ikke herske tvivl hos vores kunder om, hvorfor vi indsamler de data, vi gør, og hvilken værdi det giver dem," sagde Ole Kjeldsen, der er teknologi- og sikkerhedsdirektør i Microsoft, i den forbindelse til Computerworld.