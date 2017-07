Test: Surface Pro: En kedelig, men nødvendig, opdatering af verdens bedste Windows-tablet

Ud over en definitionsændring er der ikke meget nyt at se ved Microsofts Surface Pro. Men det ændrer ikke på, at det stadig er en lækker computer.

Annonce:



Foto: Morten Sahl Madsen

Annonce:

Foto: Morten Sahl Madsen

Kickstanden på bagsiden er blevet opgraderet, så Surface Pro nu kan lægges endnu længere tilbage og fungerer godt sammen med Surface Pen, når der skal tegnes eller skitseres. Foto: Morten Sahl Madsen

Tastaturet er super godt at skrive på, men vi ville have ønsket, at trackpadden var større. Foto: Morten Sahl Madsen

Annonce:

Da Microsoft i 2014 for første gang lancerede sin Surface Pro var det for at sparke markedet for Windows-tablets i gang.Det skete så sandelig også.I dag er Surface Pro-serien en af de mest populære Windows-tablets, og selskaber som HP, Acer, Lenovo og Dell har alle gode “Surface”-kloner på markedet til meget forskellige priser.Men med den seneste udgave af Surface Pro fra Microsoft - som ikke hedder Surface Pro 5, men bare Surface Pro - har Micrsoft skiftet mening: Nu er Surface Pro ikke længere en tablet, men en bærbar - og endda den mest “alsidige” af slagsen.Javel ja. Er Surface Pro så rent faktisk den mest alsidige bærbare computer nogensinde? Her er vores test af Surface Pro (2017).Den nyeste Surface Pro ligner til forvekslings Surface Pro 4, som til forveksling ligner Surface Pro 3.Der er kun meget lidt forskel på udseendet mellem den nye Pro og sine to forgængere: Kanterne er lidt blødere, og hvis du vælger m3 eller i5-modellen, er der ingen aktive blæseelementer for at holde computeren kold. Derudover er den en lille smule tyndere og en lille smule lettere.Det er alt.Microsoft fortæller, at Surface Pro har 700 ændringer i forhold til sidste års Pro 4, men det er ikke til at se.Der er ingen nye USB C/Thunderbolt 3.0-porte til hurtigere overførsler eller markant mindre kant omkring den ellers flotte skærm med en opløsning på 2.736 x 1.824 pixels. Det fungerer, men det virker lidt gammeldags i 2017.Microsoft mener ikke, at markedet er klar til Thunderbolt 3.0 endnu, men det betyder bare, at Surface Pro ikke er nær så fremtidssikker, som den kunne være.Ligesom Surface Pro før i tiden blev kaldt en tablet, gik en stor del af promoveringen også på stylus-evnerne: At du kan tegne og skrive på den med hånden.Det kan du stadig på Surface Pro, men hvor du tidligere fik en Surface Pen med i pakken, skal du nu give ekstra for at kunne tegne og skrive på skærmen.Derudover skal du som altid tilkøbe et tastatur-cover, på trods af at Microsoft ikke længere kalder Surface Pro en tablet, men en bærbar. Og en bærbar uden tastatur er ubrugelig.Det betyder, at for at få det bedste ud af Surface Pro, skal du ud over prisen for en Surface betale 860 kroner for en stylus og 1.380 kroner ekstra for et tastatur.Når det så er sagt, så er pennen mere følsom og præcis end nogensinde før og fungerer fremragende til både håndskrift og tegning, og tastaturet er blevet opdateret med en ny type stof og lidt højere taster.Man skriver ganske udmærket på det, og Surface Pros kickstand er nu endnu mere fleksibel og tillader, at du kan lægge computeren endnu mere ned end før, hvilket igen gør Surface Pro bedre til at tegne og skrive på med stylus.Den er dog stadig lige så generende at bruge i skødet som andre Surface Pro-computere, så overvej om du ikke hellere skulle vælge en Surface Laptop (eller en anden Windows bærbar), hvis du overvejende har tænkt dig at bruge Surface Pro som en bærbar computer.Inde i computeren finder du enten en m3, i5 eller i7-processor fra Intels nyeste Kabylake-serie. De to mindre versioner, m3 og i5, er begge passivt kølede og har derfor ingen blæser.M3-modellen er den billigte Surface Pro med kun 4 GB RAM og 128 GB SSD - og vil for de fleste være for svag. I5-modellen er en “ægte” i5’er - altså ikke en strømsvag “Y”-model, men stadig kølet passivt uden brug af en larmende blæser.Det er imponerende, og vi mærkede på intet tidspunkt under vores testperiode, at den ikke kunne følge med eller blev varm. Selv da vi forsøgte at spille lidt Civilization 5 på maskinen, blev den ikkevarm.Husk dog, at det ikke er en computer beregnet til spil, men vi opgiver gerne spillene for at have en ultramobil bærbar/tablet uden larmende blæsere med en ekseptionel batterilevetid.Den største fordel ved de nye Surface Pro-modeller er netop batterilevetiden. Modsat de gamle Surface Pro 4, der holdte sig i live i 4-5 timer ad gangen, kan du nemt være i gang i otte-ni timer ved almindeligt internet/musikstreaming/Skype/Word-brug.Vælger du en i7-model, vil du miste godt 20 procent batterilevetid, men omvendt er maskinen mere kraftfuld.Microsoft er kommet langt med sin Surface Pro-serie siden den første tunge, kantede version af Surface Pro for fire år siden.Den nyeste Surface Pro er en forfinet og toptunet Windows bærbar, som også kan fungere som en Windows 10-tablet.En markant forbedret batterilevetid og en næsten lydløs i5-model er klart de store trækplastre, men desværre er der også et par men’er.At du stadig skal betale ekstra for et tastatur til trods for, at Microsoft nu kalder Surface Pro for en tablet, er stadig uforståeligt og på sin vis småarrogant, og Surface Pen er nu blevet et tilkøb.Det betyder, at hvis du vil købe en Surface Pro i5 med 8 GB RAM og 256 GB SSD, tastatur og en stylus, så ender prisen på 13.500 kroner.Det er knap 1.300 kroner mere end matchende Surface Pro 4 fra sidste år ved lancering, og det er værd at tage med.