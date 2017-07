Danmark største bilimportør: Om to år vil de fleste danskere have prøvet en selvkørende bil

Autonomous Mobility udstillede denne selvkørende bus fra den franske producent Navya på folkemødet på Bornholm. Foto: Lars Jacobsen

Danmarks største bilimportør forbereder sig på en fremtid, hvor bilbranchen og persontransporten har undergået store forandringer.

"Hvis du og jeg snakker sammen om 12-18 måneder, vil langt de fleste danskere have set set selvkørende minibusser i trafikken, og om 24 måneder vil langt de fleste danskere også have prøvet at køre med en."

Autonomous Mobility importerer desuden denne bus ved navn Olli fra det amerikanske selskab Local Motors.

“Det er meget populært at kritisere vores politikere for ikke at være fremsynede nok, men lige netop på det område er vi længere fremme end vores nabolande."

Hos Danmarks største bilimportør, Semler, begyndte man for få år siden at se konturerne af en fremtid, der er markant anderledes end den virkelighed, som vi kender i dag.En fremtid, hvor Uber har gjort det hurtigt, billigt og let at bestille transport med en app, hvor Tesla har gjort elbilen cool og måske vigtigst af alt, hvor Google sender sværme af førerløse biler ud på de amerikanske veje.En bølge af forskellige forandringer, der alle rammer bilbranchen på samme tid og som nærmest kalder på nye forretningsmodeller.Derfor stiftede Semler datterselskabet Autonomous Mobility. En virksomhed, der fokuserer på at importere selvkørende køretøjer og udbrede nye forretningsmodeller.“Det er klart, at den udvikling betyder, at når du i dag lever af at sælge biler, der er benzin- eller dieseldrevne, må du forberede dig på en fremtid, hvor du sandsynligvis skal leve af at sælge noget andet," forklarer Peter Sorgenfrei, administrerende direktør for Autonomous Mobility, til Computerworld.Peter Sorgenfrei har med en fortid som analytiker hos først Daimler-Chrysler og senere Toyota i USA erfaringer fra nogle af verdens største bilvirksomheder.Han forestiller sig, at bilbranchen gennem de næste 10 år vil forandre sig mere, end den har gjort gennem de seneste 100 år.Her vil vi opleve nogle gennemgribende forandringer af, hvordan persontransporten er organiseret. Vi kan ekesmpelvis forvente et faldende bilsalg og en tendens, hvor privatbilisme bliver mindre udbredt.“Hos Autonomous Mobility arbejder vi ud fra en ide om, at mange mennesker ikke vil have behov for at købe en bil, men i stedet får adgang til transport ved at tilkalde et selvkørende køretøj fra en app på deres telefon,” siger han.I mange danskeres ører lyder det måske stadig som science-fiction, men i løbet af ganske få år vil de selvkørende busser blive en naturlig del af de fleste danskeres hverdag, spår Peter Sorgenfrei.“Hvis du og jeg snakker sammen om 12-18 måneder, vil langt de fleste danskere have set selvkørende minibusser i trafikken, og om 24 måneder vil langt de fleste danskere også have prøvet at køre med en,” siger han.Drømmen om de selvkørende busser kan blandt andet realiseres, fordi Folketinget tidligere på året vedtog en lov om selvkørende busser, der netop er trådt i kraft.Loven tillader forsøg med selvkørende biler, og den betyder, at en række danske kommuner nu kan søge om at få lov til at blive en del af en forsøgsordning, der giver dem lov til at sende de første selvkørende busser ud på offentlig vej.Blandt de kommuner er Aalborg og Vesthimmerlands Kommune, der begge har planer om at at teste en selvkørende bus, som formodentligt bliver et køretøj ved navn Arma fra den franske producent Navya.Bussen er eldrevet og har plads til 12 personer. I de første danske forsøg med bussen vil den følge en relativ traditionel køreplan, men det er planen, at det senere skal være muligt at tilkalde bussen via en smartphone-app.Vesthimmerlands Kommune proklamerede tidligere på året, at kommunerne vil sende selvkørende busser på vejene allerede i løbet af sommeren, men Peter Sorgenfrei forudser dog, at de første tilladelser tidligst ligger klar i starten af efteråret.Busserne kører med relativ lav hastighed, og de er i første omgang blevet brugt på campus-områder på universiteter og hos store virksomheder.Eksempelvis har New York Times netop fortalt, at den selvkørende bus fra Navy for nylig er blevet taget i brug på det amerikanske universitet Unversity Michigans campus udenfor Detroit.Alligevel er det ifølge Peter Sorgenfrei ikke noget problem at sende busserne ud på offentlig vej:“Teknisk set kan busserne køre 50 km/t, men i øjeblikket tester vi bussen med 10 km/t på et afspærret areal. Når vi sætter bussen i drift, skal vi meget gerne op på 15 til 25 km/t,” siger han.Den begrænsede hastighed sætter dog nogle begrænsninger for anvendelsen af busserne.Ifølge Peter Sorgenfrei vil busserne dog uden større problemer kunne anvendes i både storbyer og i mellemstore provinsbyer.“I byerne giver det mulighed for en mere effektiv mobilitet, fordi der er tale om mindre enheder, der relativt let lader sig flytte omkring. Og kigger vi på gennemsnitshastighederne på hovedgaderne i de danske byer, er den på 27 km/t. Busserne vil derfor kunne køre på alle byveje, men de kommer nok ikke til at bevæge sig meget mere end 10 km væk fra bymidten” siger han.Den nye lovgivning, der tillader forsøg med selvkørende biler, har mødt kritik fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der ikke mener, at loven er ambitiøs nok.Den kritisk stiller Peter Sorgenfrei sig dog uforstående overfor.“Det er meget populært at kritisere vores politikere for ikke at være fremsynede nok, men lige netop på det område er vi længere fremme end vores nabolande,” siger han.Peter Sorgenfrei påpeger, at i mange andre lande stiller lovgivningen krav om, at der ved forsøg med selvkørende biler skal sidde en chauffør klar til at gribe ind, hvis teknologien fejler.Men i Danmark åbner lovgivningen for, at det også bliver muligt at lave forsøg uden chauffør.“Det skaber også mulighed for at producenter fra andre lande vil være interesseret i at afprøve deres teknologi i Danmark,” siger han.