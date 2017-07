Flash, Silverlight og Java elimineres i browseren - JavaScript storhitter til webløsninger

Nye vinde blæser på internettet, hvor teknologier som Flash, Silverlight og Java efterhånden er fortid i browseren, mens JavaScript stormer frem.

Indtil for få år siden var teknologier som Flash, Silverlight og Java ofte nødvendige i browseren, når man som bruger eksempelvis skulle anvende netbanken eller streaming-løsninger.Det var dog ikke den mest elegante eller problemfri måde at få løsningerne leveret på. Dels var der det evindelige bøvl med, at man skulle opdatere plugins, dels var hverken sikkerhed eller performance noget at råbe hurra for.Ikke mindst browser-producenterne har haft mange tiltag for at sende forskellige browser-plugins ud i kulden og i stedet fremme brugen af ikke mindst HTML5.Den indsats har haft markante konsekvenser for de nævnte teknologier.Det fremgår af den seneste opgørelse fra W3Techs.com , der tracker webtrafik og teknologier på internettet.I opgørelsen over 'client-side' programmeringsprog til websider kan man læse, at Silverlight i dag er i brug på blot 0,1 procent af alle websider, mens Java næsten er nede på blot 0,03 procent.Det er dog ikke mindst Flash, der i disse år er ramt af en regulær deroute. I dag er Flash i brug på blot 6,4 procent af alle websider. For bare et år siden var det 8,3 procent, og går vi fire-fem år tilbage, indeholdt næsten hver anden webside Flash-indhold, eksempelvis i form af annoncer.Når Flash, Silverlight og Java er godt på vej til at være elimineret på websiderne, skyldes det ikke mindst, at browserproducenterne i dag enten slet ikke at understøtter teknologierne eller har dem slået teknologierne fra som udgangspunkt, hvorfor det så selv er op til brugerne at aktivere dem.Microsofts Silverlight understøttes eksempelvis slet ikke i selskabets egen Edge-browser.Samtidig er det blevet langt lettere for brugerne at undvære eksempelvis Java. I 2014 blev Java udfaset i NemID , og netbankerne kræver derfor i dag heller ikke længere dette plugin.Selv Oracle, der står bag det forhadte Java-plugin til browserne, valgte sidste år at droppe den videre udvikling.Java lever dog fint som programmeringssprog, og det anvendes eksempelvis i høj grad til de mobile platforme og til backend-løsninger. I browseren er Java bare ikke længere specielt relevant.I stedet er det HTML5 og JavaScript, der har overtaget internettet.Det ses også ganske tydeligt i den seneste opgørelse fra W3Tech, hvor JavaScript anvendes på 94,6 procent af alle de websider, der bliver tracket.Et eksempel på en JavaScript-løsning er danskernes NemID.W3Tech kan samtidig oplyse, at jQuery er det mest anvendte JavaScript-bibliotek. Herefter følger Bootstrap, Modernizr og MooTools.I Stack Overflows årlige undersøgelse blandt udviklere kunne man i 2016-udgaven også læse, at JavaScript nu var det mest anvendte programmeringssprog i verden.