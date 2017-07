Computerworlds læsere er ikke i tvivl: Vi kommer til at bruge rigtigt meget mobildata på ferien med nye roaming-regler

Med de nye roaming-regler, der netop er trådt i kraft, kan man frit bruge data i andre lande i Europa uden at få en ekstraregning. Computerworlds læsere er klar til at udnytte det fuldt ud, viser afstemning.

“Hvordan vil de nye roaming-regler ændre dit forbrug af data, når du rejser i Europa?”Det spørgsmål stillede vi i sidste uge læserne af Computerworld i en online-afstemning, som du finder her Anledningen er naturligvis de nye roaming-regler, der netop er trådt i kraft.De betyder, at danske mobilbrugere nu kan tale, sende sms'er og bruge data i et andet land i Europa uden ekstra omkostninger end den pris, de allerede har betalt for abonnementet.Det store spørgsmål er så, hvor meget mere data danskerne kommer til at forbruge nu - det har nemlig stor betydning for den regning, som de danske teleselskaber ender med i sidste ende.Der er nu afgivet 303 stemmer i Computerworlds afstemning, og der tegner sig et klart billede af, at vores læserne har tænkt sig at give den gas med dataforbruget i udlandet med udgangspunkt i de nye regler.Jeg forventer at bruge langt mere data over mobilnettet: 38,61 procent.Jeg forventer at bruge lidt mere mobildata end tidligere: 31,68 procent.Jeg forventer at bruge den samme mængde mobildata som tidligere: 18,81 procent.Jeg er altid på WiFi, så jeg bruger slet ikke data på mobilnettet: 5,28 procent.Ved ikke: 2,64 procent.Andet: 2,97 procent.Computerworlds læsere er ikke repræsentative for den danske befolkning, men afstemningen kan alligvel give et fingerpeg om, at de nye roaming-regler (ikke overraskende) vil føre til et øget dataforbrug.De danske teleselskaber vil da også uden tvivl holde godt øje med danskernes dataforbrug denne sommer.Det skyldes ikke mindst, at der er langt flere danskere, der rejser sydpå om sommeren, end der er sydeuropæere, der rejser nordpå.Derfor vil danske teleselskaber langt oftere skulle betale roaming-regningen til andre landes teleseskaber end omvendt.Flere danske teleselskaber har derfor hævet priserne på deres abonnementer med 10 til 20 kroner for at undgå, at den regning, der nu kommer, bliver for dyr.Alligevel budgetterer YouSee med at stå med en stor millionregning, når sommeren er forbi:"Vores beregninger viser - ud fra, hvad vi tror, at vores kunder vil komme til at forbruge - at det kommer til at koste os 150 millioner kroner. Det er, selvom vi har lavet moderate prisstigninger på 10 til 20 kroner,” fortalte koncerndirektør og CFO i TDC Group og YouSee, Stig Pastwa, i sidste uge Computerworld.