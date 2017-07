Morgen-briefing: Dealhunter skal betale 50.000 kroner i bøde / Tjeep måske ikke konkurs alligevel / Atea tager Plenti ind i folden / Rigmand pumper flere millioner ind i Nemlig.com

38 ansøgere til ny it-sikkerhedsuddannelse. Dealhunter skal betale 50.000 kroner i bøde. Tjeep måske ikke konkurs alligevel. Atea tager Plenti ind i folden. Rigmand pumper flere millioner ind i Nemlig.com. Ny digital kommissær i EU.

Godmorgen på morgenkvisten. Her kommer overblikket over onsdagens hurtige it-nyheder.Den nye it-sikkerhedsuddannelse, som københavnske KEA udbyder for første gang, har fået 38 ansøgere - stort set alle 1. prioritet.Det lyder måske ikke af så mange, men KEA mener ikke desto mindre, at der er tale om en meget stor succes, da uddannelsen blev åbnet og annonceret for blot en måned siden.KEA peger på, at det bliver meget nemt for kandidaterne at få job efter endt uddannelse.“Vi kommer til at køre et nyt optag til februar, og der vil vi have mulighed for at optage endnu flere,” lyder det Niels Benn Sørensen, programchef på KEA Digital.Man skal have en it-uddannelse i forvejen for at blive optaget, og de studerende får mulighed for at studere på både deltid og fuldtid frem mod professions-bacheloren i it-sikkerhed.Erhvervsakademi Aarhus udbyder en lignende uddannelse.Dealsitet Dealhunter er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner af Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring.Bøden falder, fordi Dealhunter i 2014 flere gange har forlænget tilbudsfristen på en række sushi-menuer, selv om sitet hver gang bedyrede, at tilbuddet udløb om kort tid.“Forbrugerombudsmanden vurderer, at det var en skærpende omstændighed, at det foregik på en hjemmeside, hvor forbrugerne typisk hurtigt skal beslutte sig for at købe,” lyder det fra Forbrugerombudsmanden. Dealhunter betaler bøden.Mobilselskabet Tjeep er måske ikke gået konkurs alligevel, selv om selskabet selskabet for et par uger siden selv meddelte, at det var gået konkurs.I hvert fald bliver selskabet ikke meldt konkurs af fagforbundet HK, der ellers har kigget på muligheden i forbindelse med lukningen af selskabet på grund af manglende løn til forbundets medlemmer.De har nu fået deres løn, så fagforbundet dropper truslen.“Min vurdering er, at de [Tjeep, red] er ved at overføre kunder til et andet selskab og måske vil lukke solvent. Det ved jeg ikke, men vores medlemmer har fået deres løn og det er det afgørende. Så længe det er sådan, så går vi ikke videre i sagen,” siger forbundsformand Rene Knudsen til ITWatch. Mægtige Atea tager det relativt nyetablerede mobilselskab Plenti ind i folden, skriver Børsen. Fremover vil Atea således tilbyde selskabets kunder mobilabonnementer fra Plenti på favorable vilkår via Atea Flexible Benefits.“Vi betaler Atea en provision for at sælge abonnementer. Og de sørger så for at opkræve det, der skal opkræves hos medarbejdere eller virksomheder. Vores grundlæggende idé er at adressere erhvervsmarkedet på en anderledes måde. Og vi taler nu med [andre] partnere, som er inden for fintech," siger Plenti-direktør Peter Mægbæk til Børsen.Bestseller-rigmanden Anders Holch Povlsen pumper endnu et trecifret millionbeløb ind i online-supermarkedet Nemlig.com, der netop har rundet en milliard kroner i omsætning.Det sker kun otte måneder efter, at han lagde 100 millioner kroner på bordet, skriver Business. Med kapitalindsprøjtningen overtager han samtidig aktiemajoriteten i virksomheden, som han ejer sammen med stifter Stefan Plenge.“Stefan og jeg vidste fra starten, at vi ville komme til den her situation. Heldigvis har vi altid haft et godt samarbejde, som har betydet, at det har været nemt for os. Der er ingen af os, der har lyst til at sælge på nuværende tidspunkt, og vi føler stadig, vi har nok at gå i krig med og kan bidrage med noget, så vi er klar til at gøre lidt mere ved det,” siger Anders Holch Povlsen til avisen.EU får ny digital kommissær i skikkelse af den blot 38-årige bulgarer, Mariya Gabriel.Hun er op til valget blevet kritiseret for ikke at have nogen erfaring fra det digitale område. Mariya Gabriel har været medlem af EU-parlamentet siden 2009. Der skal næste gang vælges nye kommissærer i 2019. Hun har tidligere sagt, at hendes fokusområder bliver cybersikkerhed, ophavsret og databeskyttelse.