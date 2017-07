300 millioner kroner sendt ud til kreditorerne i IT-Factory konkurs: Sådan fordeles pengene

Konkursboet efter IT-Factory er blevet gjort op, og en række store danske virksomheder har modtaget nogle af de millioner, som har siddet i klemme siden 2008.

En række virksomheder og privatpersoner har nu endelig fået kompensation efter et forlig i konkursboet efter IT Factory.Pengene har siddet i klemme siden 2008, da IT Factory gik konkurs i en af de største erhvervsskandaler i nyere danmarkshistorie.Det skriver Finans , der har fået aktindsigt i dokumenter fra Sø- og Handelsretten.I april 2016 blev der indgået forlig i IT Factorys konkursbo, hvorefter der i efteråret 2016 blev udsendt over 300 millioner kroner til kreditorerne.Danske Bank-ejede Nordania Leasing modtog det største beløb på 73,5 millioner kroner på trods af at have krævet 261,4 millioner kroner.Dividenden endte dog på 28,12 procent og derfor endte Nordania med et lavere beløb.En anden stor kreditor var IBM Danmark, der modtog 35 millioner kroner fra konkursboet på baggrund af en række millionordrer fra IT Factory kort inden konkursen.Stein Bagger havde i tiden op til konkursen benyttet en ikke-eksisterende IBM-aftale til at forklare IT Factorys milliardsucces, og IBM var tæt på at afsløre Stein Baggers svindelnummer, inden Bagger forsvandt på en forretningsrejse i 2008.Også Bjarne Riis og Saxo Bank har hver modtaget henholdsvis 9,4 millioner kroner og 2,6 millioner kroner fra konkursboet.Danske bank, HP og Sydbank har også modtaget kompensation fra konkursboet.Stein Bagger fik syv års fængsel efter det kom frem, at selskabet var bygget op på en leasingkarrusel.I dag er han løsladt og har skiftet navn til Sten Hansen. Der mangler stadig 200 millioner kroner efter konkursen.