Mærsk-medarbejdere modtog falske Microsoft-opkald under Petya-angreb

It-kriminelle greb til knoglen for at ramme Mærsk under sidste uges store cyberangreb

Dagen efter Petya-ormen havde ramt Mærsk, begyndte det danske verdensselskab at modtage opkald fra falske Microsoft-supportere.Det skriver DR på baggrund af en internt notits, som blev sendt ud til Mærsk-ansatte onsdag i sidste uge.“Vi er blevet gjort opmærksomme på , at folk, der efterligner Microsoft, ringer til medarbejdere og beder dem om at tænde deres computere. Dette er et scam-opkald og bør ignoreres straks,” skriver Mærsk i den interne besked.Havde det lykkedes de it-kriminelle at lokke Mærsk-ansatte til at tænde inficerede computerne igen, kunne det havde forværret situationen, og flere computere kunne blive smittet med Petya-ormen.Sikkerhedsekspert Simon Enna Wesche fortæller til DR, at det blot bekræfter, at angrebet kan have været målrettet.“At der pludselig er telefonopkald mod virksomheden understøtter, at det her er angreb er ment alvorligt. Det tyder på, at Mærsk bliver et decideret terrormål,” siger Simon Enna Wesche til DR.Han tilføjer dog, at det kan være en tilfældighed, at falske it-supportere ringer på netop dette tidspunkt, og at Mærsk derfor har været forsøgt ramt af to forskellige angreb.Petya-ormen lammede store internationale virksomheder i sidste uge, hvor særligt Mærsk og den amerikanske medicinvirksomhed Merck blev hårdt ramt.De fleste angreb skete dog i Ukraine, hvor Microsoft mener, at over 70 procent af alle angreb fandt sted. Det er også her at smitten menes at have startet.