Dansk CEO i skarp kritik af cybersikkerheden hos Mærsk: ”Mærsk kan simpelthen ikke have haft et særligt højt niveau af cybersikkerhed"

En uge efter Petya-angrebet er Mærsk stadigvæk ikke tilbage i normal drift. Dansk sikkerhedsekspert med fortid i Mærsk kritiserer virksomheden for at være alt for dårligt forberedt.

Lars Jensen, CEO, Cyberkeel. Arbejdede i forskellige stillinger hos Mærsk fra 1998 til 2010.

”Mærsk kan simpelthen ikke have haft et særligt højt niveau af cybersikkerhed.”Mærsk er sluppet mere end helskindet gennem cyberangrebet Petya, og en effektiv kommunikationsstrategi har givet et indtryk af, at virksomheden hele tiden har haft styr på tingene.Men ifølge Lars Jensen, der er CEO i sikkerhedsfirmaet Cyberkeel med speciale i shipping-industrien, er det tydeligt, at Mærsk ikke har været forberedt ordentligt.”At hackerne kommer igennem det ydre forsvarsværk kan man ikke klandre Mærsk for. Men det er meget problematisk, at det spreder sig til hele verden, og at man på tværs af forretningsenheder bliver tvunget til at lægge alting ned globalt,” siger han til Computerworld.”Det fortæller mig, at sikkerheden ikke har været voldsomt god. Så havde det ikke fået lov at sprede sig på den måde.”36 timer efter Petya-angrebet ramte Mærsk og lammede virksomhedens systemer over hele verden, var Lars Jensen imponeret.Shipping-giganten kunne meddele, at de fleste havne igen var funktionelle. Mærsk havde eksekveret en fornuftig nødplan, og ved manuel drift kunne man igen laste og fragte containere i hele verden.”Men nu er vi mere end en uge inde i dette her, og jeg er ikke særlig imponeret længere.”Med mere end 12 års erfaring fra netop Mærsk kender Lars Jensen shipping-industrien indefra, og han tager hatten af for, at Mærsk så relativt hurtigt kunne frakoble sine ramte systemer og slå over til manuel drift.Han undrer sig til gengæld over, at virksomheden efter en uge stadigvæk ikke kører, som den plejer.”Der er stadig en lang række havne, der ikke kører normalt, og deres fuldautomatiske havn i Rotterdam, der stort set ikke fungerer. Mærsk har meldt ud, at det hele går fint, men det er en sandhed med meget store modifikationer,” siger han.Han vurderer, at Mærsk simpelthen ikke har forberedt sig godt nok på et alvorligt cyberangreb.”Planen for, hvordan man kommer tilbage til normal drift er jo noget, virksomheden har kunnet planlægge i flere år. Men det ser ud til, at det ikke har været helt gennemtænkt, og det bliver spændende at se, hvilken selvransagelse der kommer fra Mærsk.”Computerworld arbejder på at få en kommentar fra Mærsk til Lars Jensens kritik.