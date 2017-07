5G-test blæser alt og alle omkuld: Hastigheden hamrer i vejret til 19 Gbps

Der er netop blevet sat flere hæsblæsende rekorder med 5G af netværksgiganten ZTE.

5G handler ikke bare om højere hastigheder på de mobile, trådløse forbindelser.Lav latency og understøttelse af milliarder af internet of things-enheder er nogle af de vigtigste fremskridt, man kan opnå med 5G-teknologien.Alligevel er det nu - igen - hastighederne, der er kommet i fokus med en spritny 5G-test. Det er da også med god grund, for i testen blev der leveret en hastighed på svimlende 19 Gbps.Det er den kinesiske netværks- og mobilmastondont ZTE, der står bag testen.ZTE oplyser , at man har gennemført test i syv forskellige scenarier som en del af de nationale 5G-test i Kina - og i den forbindelse har sat flere rekorder.En af rekorderne går på den peak-hastighed, man kan opnå - hvor ZTE altså nåede op på over 19 Gbps.“ZTE stillede 28 streams til rådighed for adskillige brugere ved at anvende 3.5 GHz pre-commercial base stationen, og der var et peak cell throughput på over 19 Gbps, en ny industri-rekord.”ZTE skriver også, at den konkrete løsning især vil være velegnet til de tæt befolkede områder i Kina.I en anden test satte ZTE rekord i foprhold til antallet af tilsluttede enheder, hvor resultatet lød på '90 millioner connections/MHz/hour/km2.'Det er ifølge selskabet 90 gange mere end det antal tilsluttede enheder enheder, som teleorganisationen ITU har defineret, at det er muligt at opnå med 5G-teknologien.Endelig blev der eksisteremeret med ultra-low latency, og her meddeler ZTE, at man i testen nåede helt ned på 0.416 ms i latency.ZTE har ikke kun gang i lukkede test-miljøer, hvor resultaterne som beskendt ikke kan overføres direkte til den virkelige, kommercielle verden.Netværksselskabet fortæller, at dets 'Pre5G Massive MIMO-lødning' er blevet blevet udrullet hos China Mobile med henblik på at muliggøre live videostreaming og andre bredbåndskrævende tjenester under Jilin City International Marathon 2017.Løsningen gjorde det blandt andet muligt at klare en stigning i dataforbruget under begivenheden på hele 757 procent.Der var 10.000 deltagere i løbet og omkring 50.000, der fulgte begivenheden via videostreaming live, skriver ZTE.