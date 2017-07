Undersøgelse efter hackerangreb på Mærsk: ”Forstyrrende dårlig cyber-sikkerhed i shippingindustrien”

Petya-angrebet lagde i sidste uge Mærsks it-systemer ned, og havneterminaler i hele verden var lammede. Ifølge et dansk sikkerhedsfirma står det grelt til med shippingindustriens cybersikkerhed.

Lars Jensen, CEO, Cyberkeel.

”Vi begyndte for tre år siden med den antagelse, at shipping-industrien har et meget lavt niveau af cybersikkerhed. Den antagelse viste sig at holde stik.”Lars Jensen har været ansat hos Mærsk i 12 år fra 1998 til 2010, og han er i dag CEO i sikkerhedsfirmaet Cyberkeel, der har specialiseret sig i penetrationstest i shippingindustrien.Han har i kølvandet på Petya-angrebet, der lammede Mærsk i hele verden, taget temperaturen på den generelle cybersikkerhed i branchen.Og ifølge ham ser det skidt ud.Blandt andet er det hos hver fjerde af verdens største rederier muligt at lave såkaldt SQL-injection via den offentligt tilgængelige track-and-trace-funktion.Det er den, som rederiernes kunder bruger til at holde øje med forsendelser ved at indtaste et referencenummer.”Vi tjekkede bare, om man kan sætte ikke-fungerende kode ind i stedet og på den måde lave SQL-injection. Det er jo helt banalt, men 25 procent af de største rederier var sårbare overfor det. Det er ikke vildt imponerende,” siger Lars Jensen til Computerworld.Petya-angrebet gjorde brug af en sårbarhed i ikke-patchede Windows-systemers SMB-protokol, der kaldes EternalBlue Det samme gjorde WannaCry -ransomwaren i maj måned, og de to cyberangreb har for alvor sat fokus på, hvor skidt det står til med opdateringspolitikkerne i mange virksomheder.Det gælder også i shipping-industrien.OpenSSL-sårbarheden Heartbleed trak store overskrifter, da den blev kendt i 2014, og systemadministratorer verden over frygtede, at hackere ville bruge den til at høste brugeroplysninger fra sårbare servere.En patch kom – som altid – hurtigt på gaden, men adskillige rederier og havne står stadig pivåbne.”Tre år senere kan jeg konstatere, at 10 procent af de største rederier og 20 procent af havnene stadigvæk ikke har patchet dette her,” siger Lars Jensen.”Så har vi altså noget, der begynder at ligne et seriøst problem i denne her industri.”Ifølge Analysehuset Alphaliner står Mærsk til at miste omkring 300 millioner kroner på det aktuelle cyberangreb.