Mærsk kan have mistet ordrer for 330 millioner kroner på grund af Petya

Mærsk kan stå over for tab på op mod 50 millioner dollar som følge af det store hackerangreb på selskabet.

50 millioner dollar - eller knap 330 millioner kroner.Så stort står Mærsks endelige ordre-tab til at blive på det hacker-angreb, der for godt en uge siden ramte selskabet.Angrebet med Petya-virusssen har fået massiv medieomtale - ikke mindst fordi den fik meget store dele af Mærsks it-systemer til at gå ned i lang tid.Mærsk håndterede nedbruddet helt efter bogen, når det gælder kommunikationen ud mod offentligheden. Værre så det ud, når det handler om det rent it-sikkerhedsmæssige, har kritikken lydt.Det er analysehuset Alpaliner, der ifølge Ritzau har regnet sig frem til tabet på de 50 millioner dollar i tabte containerbookninger som ifølge analysehuset er gået til andre rederier, mens Mærsk var ukampdygtig.Petya betød nemlig, at Mærsk måtte lukke helt ned for nye ordrer, da it-systemerne var gået i sort.