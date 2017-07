Fem spændende it-stillinger, du kan søge i din sommerferie - der er noget for alle profiler

It-jobmarkedet boomer, og sommerferien kan for mange være en god anledning til at søge nye græsgange. Flere spændende it-stillinger er på spil netop nu. Få overblikket her.

It-branchen er i disse år lidt af en guldgrube, hvis man kigger på karrieremulighederne.De fleste it-virksomheder skriger efter nye folk, og digitaliseringen fejer ind over det danske samfund med en kraft, så der snart ikke findes den organisation, hvor man ikke kan gøre karriere med en it-uddannelse i baggagen.Sommerferien er ofte den tid på året, hvor mange it-folk begynder at overveje næste skridt i karrieren.Herunder finder du fem konkrete stillinger/jobmuligheder, der måske kan være noget for dig - og bare rolig: Der er lidt for enhver it-profil.Vi starter med en af de mest centrale og magtfulde stillinger i det digitale Danmark. Lige nu søges der nemlig en visionær og handlekraftig direktør til Digitaliseringsstyrelsen Stillingen er blevet ledig, efter at det for nogle uger siden blev meddelt, at Lars Frelle-Petersen stopper som direktør i Digitaliseringsstyrelsen for i stedet at blive afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriets departement.Læs mere om det her Den nye direktør i Digitaliseringsstyrelsen skal stå i spidsen for cirka 200 medarbejdere, fremgår det af jobopslaget.“Som direktør for Digitaliseringsstyrelsen kommer du til at stå i spidsen for en central styrelse, der har ansvar for, at der sættes og realiseres ambitiøse mål for det digitale Danmark,“ lyder beskrivelsen af jobbet af blandt andet.“Lige nu er nogle af de strategisk vigtige opgaver at gennemføre den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, udbyde fremtidens NemID, professionalisere statens arbejde med it, udvikle nye målsætninger for afbureaukratisering samt bidrage med en række centrale initiativer i regeringens Sammenhængsreform.”Der er ansøgningsfrist til stillingen i Digitaliseringsstyrelsen den 6. august.Der er dog også andre spændende it-stillinger på spil i det offentlige netop nu. Blandt andet søges der en it-chef til Vejdirektoratet Konkret er man på udkig efter en erfaren it-chef, der kan lede digitaliseringsarbejdet og it-organisationen med 55 medabejdere, der er fordelt på tre afdelinger og har et årligt budget på 115 millioner kroner. I jobopslaget står der blandt andet dette:“Vejdirektoratet står overfor en gennemgribende digitalisering med fokus på fem områder: digitalt anlæg, predictive maintenance, bedre kapacitetsudnyttelse af vejnettet gennem digitalisering af trafikafvikling og trafikledelse, automatisering af arbejdsgange og styrkelse af vores dataanalyse, EDM og dataarkitektur.”“Som it-chef er det dit ansvar, at Vejdirektoratet drager fuld nytte af de muligheder, der følger med digitaliseringen. Du sikrer, at it-organisationen effektivt og kvalitetsbevidst understøtter Vejdirektoratets opgaver med at planlægge, anlægge, drive og vedligeholde statens veje og lede trafikken optimalt på vejnettet.”Der er ansøgningsfrist til denne stilling den 14. august.Allerede for et par måneder siden skrev vi her på Computerworld om de stillinger, der er slået op i forbindelse med Apples og Facebooks datacentre i henholdsvis Odense og ved Viborg.Der var i starten af maj tale om i alt 11 ledige datacenter-stillinger hos de to it-giganter i Danmark. Og de er ikke besat endnu, fremgår det af selskabernes karriere-sider, hvor der faktisk også er kommet flere nye stillingsopslag til.Facebook alene har nu 11 stillinger på spil i Odense , mens der hos Apple er fem ledige stillinger i Viborg Begge selskaber ansætter løbende folk til stillingerne.En anden international it-gigant, IBM, opruster i øjeblikket også med nye folk i Danmark. Det sker i et nyt innovationscenter i København, som IBM’s moderselskab står bag.IBM har lige nu tre konkrete profil-stillingsopslag til sit IBM Client Innovation Center . IBM er på udkig efter frontend-udviklere, softwareudviklere og data scientist-konsulenter. Om den sidste gruppe kan man læse:“Du vil komme til at arbejde med de nyeste teknologier indenfor Machine Learning, Big Data og AI. Der vil være arbejde med et eller flere af følgende sprog og platforme; IBM Data Science Experience, Spark, Spark Streaming, R, Phyton, Bluemix, SPSS, Dashdb.”“Omdrejningspunktet for stillingen er at skabe forretningsindsigt og opdrive nye forretningsområder gennem data samtidigt med, at du som konsulent vil have en høj grad af kundekontakt.”Der er ingen bestemt ansøgningsfrist på stillingerne hos IBM.Hvis man har kompetencer inden for it-sikkerhed, er der næsten uanede karrieremuligheder i øjeblikket, hvor det vrimler med spændende stillingsopslag. Et konkret opslag har dog især fanget vores opmærksomhed.Det er Skat, der søger et antal nye kolleger under overskriften: Vil du være med til at beskytte Danmarks største samling af følsomme data? I opslaget forklares det, at Skat uden sidestykke er den organisation, som indsamler og behandler flest oplysninger om borgere og virksomheder.“De senere år er der kommet skærpede krav til Informationssikkerhed. ISO 27001-standarden, SANS, NIST og EU’s nye persondataforordning for at nævne nogle. Det stiller voksende krav til vores kontor, og vi søger derfor et antal nye kolleger med lyst og kompetencer til at arbejde med it-sikkerhed, der kan styrke vores kontor og supplere de nuværende medarbejdere.”Skat søger efter flere forskellige sikkerheds-profiler, og der er ansøgningsfrist den 9. august.