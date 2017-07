Her er Amazons nye drone-tårn - ligner gigantisk bikube

Foto: Screendump fra patentansøgning

Amazon har planer om at bygge store dronetårne i storbyer rundt omkring i verden.

Det er fire år siden, at Amazon første gang løftede sløret for sine planer om at bringe pakker ud via droner.Og skal vi tro en patentansøgning , som Amazon har indgivet til den amerikanske patentstyrelse, arbejder virksomheden med planer om, at dronerne skal udsendes fra et helt nyt "dronetårn".I patentansøgningen bliver dronetårnene beskrevet som en lagerfacilitet i flere etager, der er designet til at facilitere, at droner kan lande og lette fra bygningen, der typisk vil være placeret i tæt bebygget område.Illustrationerne af tårnet i patentansøgningen giver associationer til en bikube, hvor drones ses summe omkring bygningen.Det fremgår ikke af ansøgningen præcist hvor stort et dronetårn af denne type vil være, men tegningerne på patentansøgningerne er illustreret med bygninger på op til otte etager.Af tegningerne fremgår det ligeledes, at der i bunden af tårnet bliver etableret en godsterminal-lignende facilitet, hvor lastbiler kan aflæsse.Amazon har gennem de seneste år vist en stigende interesse for innovation på logistikområdet.Udover dronesatsningen kom det sidste år frem, at Amazon har leaset 20 Boeing 767-fragtfly, der kommer til operere under navnet Amazon One.Derudover har Amazon i det seneste år støt og roligt øget antallet af nye logistik-relaterede patenter.Ifølge det amerikanske medie Business Insider indgav Amazon sidste år 78 logistik relaterede patentansøgninger, mens der i 2015 blev indleveret 52 logistik-patenter. I 2009 var der blot tale om syv patentansøgninger på logistikområdet.