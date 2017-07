Morgen-briefing: Rekord i ansøgere til IT-Universitetet / Kendt dansk netbutik tager foto af kundernes pas eller kørekort / Danskerne har svært ved at gennemskue mobil- og tv-abonnementer

Rekord i ansøgere i IT-Universitetet. Kendt dansk netbutik tager foto af kundernes pas eller kørekort. Danskerne har svært ved at gennemskue mobil- og tv-abonnementer. Globalt salg af devices falder. Anbefaling: Luk nettet af i konfliktområde.

Antallet af ansøgere til optagelse på IT-Universitetet sætter ny rekord. Universitetet har modtaget 1.715 ansøgere til dets fire bachelor-uddannelser, hvilket er en stigning på hele 47 procent i forhold til 2016.Den mest populære uddannelse er softwareudvikling, der har fået 587 ansøgere."Flere unge har set, at en teknisk it-uddannelse giver fremragende karrieremuligheder inden for en lang række brancher, fra finansverdenen til den offentlige sektor. Softwareudvikling er et kreativt fag, hvor man får stor indflydelse på fremtidens digitale løsninger, og de færdige kandidater kommer ud til et arbejdsmarked, der har et enormt behov for deres kompetencer. Det tror jeg appellerer til rigtig mange unge," lyder det fra rektor Mads Tofte.Den store danske netbutik Proshop kritiseres i Business for at tage foto af kundernes pas eller kørekort, når kunderne henter varer.Billederne lagres efterfølgende i op til fem år på selskabets interne server, men fremgangsmåden har intet lovligt formål."Jeg synes, det lyder som meget vidtgående, og jeg ville selv være bekymret som forbruger, hvis jeg skulle have mit pas liggende hos en tilfældig netbutik. Det er meget følsomme oplysninger, de indsamler," siger seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, Anette Høyrup, til avisen.Proshop har ikke tænkt sig at ændre praksis, skriver avisen.Danskerne har meget svært ved at gennemskue, om deres mobil- og tv-abonnementerne nu også er dem, der passer bedst til deres behov, lyder det i en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.Generelt har danskerne meget lav tillid til mobiltelefoni-markedet. Men markederne for telefoni- og tv-abonnementer er generelt blandt de dårligste inden for gennemsigtighed, tillid og markedets opfyldelse af forventningerne, hedder det."Vi vil gerne opfordre forbrugerne til jævnligt at tjekke, om der kan være penge at spare. Måske betaler man i virkeligheden for data, taletid eller tv-kanaler, man slet ikke benytter. Viljen til at skifte udbyder kan i sidste ende bidrage til mere effektiv konkurrence," lyder det fra Mette Rose Skaksen, vicedirektør i styrelsen.Det globale salg af devices - altså pc'er, smartphones, tablets og lignende - dykker, lyder det fra analysehuset Gartner.Ifølge analysehuset står der til i 2017 at blive solgt 2,3 milliarder enheder verden over, hvilket svarer til et fald på 0,3 procent i forhold til 2016.Værst ser det ud for pc-salget, der er faldet fra 220 millioner til 203 millioner stykker. Gartner forudser, at pc-salget vil fortsætte med at falde til 195 millioner i 2018 og 191 millioner i 2019.Til gengæld forudser selskabet fortsat vækst på markedet for smartphone - men altså knap nok nok til at kunne opveje for styk-salget af pc'er.Gartner forudser, at væksten vil vende tilbage i 2018.Chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, anbefaler, at virksomheder, der driver forretning i konfliktområder, sørger for, at de kan lukke it-netværket bedre af, hvis der skulle opstår problemer, skriver Business. Anbefalingen kommer i kølvandet på den virus, der for et par uger siden ramte Mærsk. Den blev nemlig spredt fra en leverandør i Ukraine, som Mærsk havde tillid til."Hvis man ikke 100 procent kan gardere sig mod cyberangreb, og det kan man ikke, skal man hurtigt kunne komme på benene igen. Det skal rigtigt mange danske virksomheder i gang med at se på, så de ikke mister forretning, når det sker," siger Thomas Lund-Sørensen til avisen.