Sikkerhedshul hos KMD: Fri adgang til andre borgeres lønsedler

KMD’s it-system til kommunerne havde stået åben i 12 år på grund af et sikkerhedshul, men en anden sikkerhedsfejl gav borgere adgang til endnu flere personlige oplysninger.

For få uger siden kom det frem, at et sikkerhedshul hade givet fri adgang til borgeres cpr-nummer via KMD’s i-system hos kommunerne.Det blev opdaget af Esben Warming Pedersen fra Netcompany, som efterfølgende blev politianmeldt af KMD for hacking.Men nu viser det sig, at det ikke var det eneste sikkerhedshul i KMD’s system. Et andet sikkerhedshul har givet borgere mulighed for at se andre borgeres lønsedler, email-korrespondancer med kommunen og andre personlige oplysninger.Det skriver Finans , der har fået aktindsigt i dokumenter fra Digitaliseringsstyrelsen, der blev gjort opmærksom på fejlen i april.“Hej. Når jeg logger på Digital Pladsanvisning, kan jeg se andres lønsedler, hvilket ikke burde lade sig gøre,” lyder det i beskeden fra borgeren til Digitaliseringsstyrelsen.Sikkerhedshullet befandt sig i Digital Pladsvisning, en platform til at søge om institutionsplads til sine børn. Det er den samme platform, hvor Esben Warming Pedersen fandt en sårbarhed, der gav adgang til folks cpr-numre.KMD blev af Digitaliseringsstyrelsen hurtigt kontaktet efter opdagelsen, hvorefter KMD en time senere kunne meddele, at “hullet” var lukket.KMD har ikke mistanke om, at sårbarheden er blevet udnyttet, og at borgerne trygt kan lægge dokumenter ud på offentlige it-systemer.KMD er i øjeblikket presset, da blandt andet A-kassen FTFa har stævnet KMD for 85 millioner kroner i erstatning