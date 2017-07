It-giganter og investorer er fløjtende ligeglade med brexit: Pumper milliarder ind i Londons tech-miljø

Der investeres i øjeblikket massivt i Londons it-miljø til trods for brexit. Investeringsniveauet har ikke været højere i 10 år.

Storbritanniens beslutning om at forlade EU har ikke påvirket Londons position som Europas it-hovedstad, hvor de internationale it-giganter placerer hovedkvarterer og centrale afdelinger.Samtidig er it-investorerne tilsyneladende fløjtende ligeglade med brexit, hvis man skal tro en ny opgørelse over investerings-niveauet.Alene i første halvår 2017 pumpede pumpede private investorer 4,5 milliarder britiske pund, omkring 38 milliarder kroner, ind i Londons tech-miljø.Samtidig blev der via venture kapital investeret 9,3 milliarder kroner i de lokale teknologivirksomheder i London.Det skriver BBC om oplysningerne, der stammer fra London & Partners, der står for at tiltrække it-investeringer til London.BBC skriver videre, at det det samlede beløb, der er investeret i it-London i de første seks måneder af 2017, er det højeste beløb i de seneste 10 år."Brexit har forståeligt nok skabt lidt usikkerhed, men det er ingen overraskelse at se, at London fortsætter med at tiltrække dobbelt så meget i investeringer som nogen anden europæisk by,” udtaler Laura Citron, topchef i London & Partners.