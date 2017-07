Overraskende udvikling: Petya-bagmænd kan alligevel dekryptere ofrenes filer - det koster 1,6 millioner kroner

Hackerne bag Petya-angrebet tilbyder nu, at ofre kan købe den private krypteringsnøgle og redde nogle af de tabte filer. Men prisen er høj.

Hackerne tilbyder at dekryptere Petya på internet-tjenesten DeepPaste. Det er en dark web-udgave af Pastebin, og det kræver en Tor browser at besøge sitet.

Hackerne bag det verdensomspændende cyberangreb Petya er kommet med deres første offentlige udmelding, og nu kan ofrene tilsyneladende købe sig til at få dekrypteret nogle af de tabte filer.På det anonyme internet-forum DeepPaste (kun tilgængelig med Tor-browser) kræver bagmændene 100 bitcoin svarende til omkring 250.000 amerikanske dollar for den private krypteringsnøgle til Petya.Beskeden er desuden underskrevet med den private nøgle, hvilket er en god indikator på, at det rent faktisk er Petya-bagmændene, der har skrevet indlægget.For at få yderligere dokumentation har online-mediet Motherboard sendt hackerne en Petya-krypteret fil og bedt dem demonstrere, at nøglen rent faktisk virker.To timer senere kom filen dekrypteret tilbage, og den er således god nok. Petya kan dekrypteres.Hackernes tilbud står i direkte modsætning til internationale sikkerhedseksperters vurdering af, at Petya slet ikke er ransomware.Sikkerhedsfirmaer som Kaspersky og Comae konkluderede i sidste uge, at Petya-bagmændene ikke havde mulighed for at dekryptere filerne, og at formålet med det globale cyberangreb dermed udelukkende var at skabe kaos og ødelæggelse – camoufleret som almindelig kriminalitet.Den oprindelige betalingsmekanisme til Petya var nærmest ikke-fungerende. Ofrene skulle selv dokumentere via email, at de havde betalt, og da email-udbyderen lagde adressen død, kunne hackerne i praksis ikke vide, hvis filer de skulle dekryptere.En amatør-agtig opsætning, der styrkede argumentet om, at ransomware-delen af angrebet udelukkende skulle dække over en statsstøttet aktør.Den private nøgle, hackerne nu tilbyder, vil angiveligt kunne dekryptere alle ofres filer, da den ikke er knyttet til den enkelte bruger.