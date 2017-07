Undgå kæmperegninger: Fem gode mobilråd hvis du skal på ferie uden for EU’s trygge roaming-rammer

Hvis ferien går til USA, Sydafrika eller Thailand, kan det give en klækkelig lussing i form af en skyhøj telefonregning, hvis du ikke er forberedt.

Med det seneste roaming-udspil fra EU er det blevet næsten gratis at tage telefonen med til Berlin, Costa del Sol, Athen eller hvilket som helst andet sted i Europa.Langt de fleste abonnementer indeholder nu EU-telefoni, der giver dig næsten de samme fordele ved dit eget abonnement i udlandet.Men går rejsen til Egypten, Marokko, USA eller Indonesien har du ikke EU’s roaming-sikkerhedsnet, og så kan telefonregningen hurtigt løbe op.De fleste danske abonnementer spærres, når forbruget rammer 450 kroner per dag.Det kan man ret hurtigt ramme i lande som Singapore, Thailand eller USA, hvor én megabyte data koster 100 kroner.Journalisten her har før glemt at slå roaming fra på en rejse til New York, modtage en velkomstbeskeden i JFK-lufthavnen med prislisten over data, og 30 sekunder senere modtage en besked om, at der var blevet brugt for 450 kroner, da mail-appen var sat til automatisk at hente mails med al indhold.Et nyt (no cache) besøg på computerworld.dk eller eb.dk henter 4,5 megabyte, og så rammer du hurtigt loftet.Husk derfor at slå roaming fra på din smartphone, INDEN du stiger på flyet eller krydser grænsen i bil.Dette gør du i indstillinger > mobilnetværk > Indstillinger for data (iOS) eller indstillinger > mobildata > dataroaming (Android).Husk også at slå roaming fra på færger i og uden for Danmark. Her gælder helt andre takster.Uanset om du dropper data-abonnementet eller ej på ferien, skal du passe på sms’er med emojier.I USA koster en sms til Danmark eksempelvis 2,5 kroner per sms Definitionen af en enkelt sms er 160 tegn, men en enkelt emoji kan være sammensat af mange tegnEn enkelt special-emoji kan nemt fylde en hel sms.Derfor kan en status-sms til mor med tre glade smiley’er, en paraply-emoji og regndråbe-ikon fra din monsum-ramte ferie i Thailand faktisk godt være seks eller syv sms’er.Du kan i de fleste sms-apps få vist, hvor mange tegn/antal sms'er en given besked fylder.Du kan med fordel benytte Facebooks Messenger-app, Skype eller WhatsApp over WiFi i stedet for sms'er og opkald.De fleste tele-selskaber giver mulighed for at tilkøbe ekstraydelser, så du kan benytte data visse steder uden for EU.YouSee tilbyder “Rejser i fire lande,” hvor du kan tilkøbe 200 megabyte eller 500 megabyte data i USA, Canada, Tyrkiet eller Thailand for 200 eller 400 kroner som gælder i 30 dage.En times brug af Facebook (uden videoafspilning) kræver cirka 50 megabyte. En times musikafspilning kræver cirka 70-100 megabyte.Telia sælger også datapakker til USA og Canada, hvor du har et par megabyte at gøre godt med, uden at det koster helt samme høje niveau.Tjek din udbyder for ekstratjenester.Det bedste forslag til, hvis du skal til udlandet uden for EU, er at have et 3-abonnement med 3LikeHome.3 har længe tilbudt 3LikeHome i sine abonnementer, hvor du kan bruge dit abonnement med fri sms, data og tale, som stod du i Ølgod og ikke i New York.Du kan altså helt gratis Facetime eller Skype-kalde din familie i Danmark, imens du selv står i Las Vegas uden WiFi.Det virker i 52 lande verden over inklusiv Hong Kong, USA, Australien, New Zealand og Canada.En anden god løsning er at købe sig et taletidskort i det pågældende land.I flere af de mest turist-besøgte lande findes der endda turist-SIM-kort, hvor du får et par gigabyte og gratis sms’er til Danmark for relativt få penge.Det gælder eksempelvis T-mobile, der sælger et kort med 2GB data, fri SMS til DK og 100 minutters tale i USA for 30 dollar - knap 200 kroner.Du kan med fordel købe et SIM-kort med data og dele forbindelsen fra telefonen til andre i familien, eller du kan købe en mobil 4G-dongle til at dele data med hele familien.