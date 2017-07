Kæmpe organisations-ændring i Microsoft: Masser af danske ansatte skal have nyt job - fyresedler på vej

(Foto: Dan Jensen)

Microsoft ændrer hele organisationen i stor global manøvre, der berører en lang række af selskabets medarbejdere. Store dele af den danske forretning lægges om. Fyresedler er på vej.

Annonce:



Annonce:

Microsoft er torsdag morgen gået i gang med at eksekvere en stor organsations-ændring i selskabets salgs- og marketing-afdeling, der herhjemme tæller cirka 550 medarbejdere.Organisations-ændringen er global og medfører afskedigelse af en række medarbejdere globalt.Også i Microsoft Danmark vil der falde fyresedler i dag eller i morgen. Microsoft vil dog ikke vil fortælle, hvor mange af de danske ansatte, der skal opsiges, men bekræfter, at organisatioinsændringen vil medføre 'ændringer i medarbejderstyrken.'Organisations-ændringen kommer imidlertid til at berøre langt flere end de medarbejdere, der skal opsiges, i Microsofts salgs- og marketingafdeling, GSMO (Global Sales, Marketing and Operations).Ifølge Computerworlds oplysninger bliver en stor del af de ansatte i Microsoft Danmark rykket rundt til nye roller og funktioner i en grad, der gør, at langt de fleste ansattes funktioner bliver ændret eller fornyet."Vi foretager ændringer, så vi bedre kan servicere vores kunder og partnere. Vi ændrer vores erhvervs- og forbrugermodel, så vi er bedre gearet til at hjælpe vores kunder og partnere med deres digitale transformation. Det medfører også ændringer for vores medarbejderstyrke," skriver Camilla Hillerup, der er HR-direktør i Microsoft Danmark, i en mail til Computerworld.Ændringerne er så omfattende, at der internt i Microsoft tales om en regulær ‘genopbygning’ af selskabet.Ifølge Microsoft er der ikke tale om en spare- eller effektiverings-øvelse, men en stor organisations-ændring, der sigter mod at skærpe fokus mod de krav, som kunderne stiller nu og i fremtiden.Selskabets nuværende organisations-struktur på salgs- og marketingområdet blev etableret for mange år siden og er stort set ikke blevet ændret siden dengang, hvor alting dybest set handlede om at sælge løsninger til pc'er og servere.Centralt i det nye fokus står derimod cloud’en og dens muligheder, hvor der for fremtiden er brug for stærkt specialiserede medarbejdere med dybe kompetencer indenfor både teknologi og de enkelte industriers særlige forhold.Generelt betyder det, at den klassiske sælger-rolle, hvor det handler om at sælge løsninger og licenser, er på vej ud, mens de digitale specialister, der kan servicere digitale kunder på højt niveau, er på vej ind.Microsoft opdeler med organisations-ændringerne salgs-afdelingen i to dele: En rettet mod de største kunder og en rettet mod mindre og mellemstore virksomheder.Her vil salgsbestræbelserne ifølge Bloomberg blive rettet ind i fire kategorier, nemlig 'moderne arbejdsplads,' 'business applikationer,' 'apps og infrastruktur' og 'data og AI.'Microsoft kæmper for tiden ikke mindst med Amazon og Alphabet om herredømmet på markedet for enterprise-løsninger i cloud'en, hvor det for virksomhederne i meget højt grad handler om at få sig indrettet, så man kan udnytte mulighederne inden for eksempelvis AI bedst muligt.Når det gælder forbruger- og device-området - der blandt andet står for salget af Surface, Office 365 og Xbox - indfører selskabet nu seks globale regioner. Også her vil et ny fokus blive AI, mixed reality og Internet of Things.Computerworld kunne for få dage siden fortælle om de første rygter om, at Microsoft var på trapperne med de store ændringer.