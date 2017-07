Hård kamp om de danske mobilkunder: Her er resultaterne hos TDC, Telia, Telenor og 3

De danske teleselskaber kæmper med alle midler for at kapre og fastholde mobilkunder. Her kan du se, hvem der vinder og taber blandt de største selskaber.

TDC: 3.081.833 abonnementer (+1,2 procent).

Telenor: 1.884.104 abonnementer (-5,6 procent).

Telia: 1.479.920 (-1,2 procent).

3: 1.200.985 abonnementer (+4 procent).

DLG Tele: 86.511 abonnementer (-15,6 procent).

Øvrige: 579.389 abonnementer (+7,8 procent).

I alt: 8.312.742 abonnementer (-0,3 procent).

Det seneste år har budt på masser af spændende begivenheder i den danske telebranche.Blandt andet har de nye roaming-regler fået flere af selskaberne til at hæve abonnementspriserne, og et af de helt små lavprisselskaber, Tjeep, har netop måttet dreje nøglen om.Interessant er det også, at de vilde boom i antallet af mobilabonnementer i Danmark nu ser ud til at have toppet - i hvert fald i denne omgang.Det gør ikke kampen om de danske mobilkunder mindre hård, og de store selskaber - TDC, Telenor, Telia og 3 - skal da heller ikke bare kæmpe imod hinanden, men i stigende grad også imod de mange mindre selskaber.Det fremgår af den seneste opgørelse fra Energistyrelsen over fordelingen af mobilabonnementer i andet halvår 2016.Herunder kan du se, hvordan de 8.312.742 danske mobilabonnenter, der nu eksisterer, fordeler sig blandt selskaberne ved udgangen af andet halvår 2016.I parantes ses fremgang/tilbagegang i forhold til andet halvår 2015.I forhold til udviklingen fra andet halvår 2015 til andet halvår 2016 er det især interessant at se, at TDC har kundefremgang - landets største teleselskab har tidligere ellers netop haft svært ved at holde på mobilkunderne.Også 3 klarer sig - igen - godt, mens det kniber mere for Telenor og Telia med at fastholde mobilkunderne.Mest interessant er dog næsten gruppen af 'øvrige', der vokser med næsten otte procent. Her vil man eksempelvis kunne finde det fremadstormende selskab Plenti, og det skal blive interessant at se, hvordan abonnementsbasen hos det og andre af de mindre selskaber udvikler sig over det kommende år.Selvom der er sket et lille fald i det samlede antal mobilabonnementer på 0,3 procent til nu 8.313.000 mobilabonnementer i Danmark, hører det med til historien, at der for 10 år siden, i andet halvår 2006, var 5,8 millioner mobilabonnementer i Danmark.Væksten har med andre ord været markant over en 10-årig periode.