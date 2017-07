Kampklædt politi stormer it-virksomhed efter hacker-sag: Udsendte Petya-bagdør til intetanende kunder

Petya-angrebet blev spredt med opdateringer fra et ukrainsk software-hus allerede i april måned. Bevæbnet politi har stormet virksomheden og beslaglagt udstyr.

Annonce:



Annonce:

Ukrainsk politi stormede tirsdag virksomheden bag regnskabssoftwaren MeDoc og beslaglagde servere med forbindelse til Petya-sagen.

Det er hårde tider for det ukrainske softwarefirma Intellect Service.Firmaets regnskabssoftware MeDoc er blevet brugt til at sprede det destruktive Petya-angreb, og nu viser en analyse fra Ciscos sikkerhedsteam Talos, at MeDoc har været kompromitteret længe.Hackerne bag Petya har tilsyneladende haft adgang til MeDocs kildekode i mere end halvanden måned, og allerede i april blev der ifølge Talos udsendt MeDoc-opdateringer med en bagdør, som senere blev brugt til at installere Petya-malwaren.Senere blev der udsendt kompromitterede versioner af softwaren i både maj og juni, inden angrebet gik i gang og lagde systemer ned hos Mærsk og en række andre store virksomheder over hele verden.De ukrainske myndigheder har tidligere meldt ud, at Petya-miseren får juridiske konsekvenser for Intellect Service.Virksomhedens sikkerhedsniveau er gentagne gange blevet påtalt af det ukrainske center for cybersikkerhed, og tirsdag stormede ukrainske politifolk bevæbnet med automatvåben så den lille softwarevirksomhed og beslaglagde servere og afhørte de ansatteMeDoc er obligatorisk for at interagere med det ukrainske skattevæsen, og det har derfor været en oplagt vej ind i virksomheder, der gør forretning i Ukraine.Du kan se politiets aktion hos Intellect Service herunder.