Dansk Industri vil tage et opgør med Statens IT: "Den private sektor giver mulighed for at gøre det billigere og bedre, end når staten selv driver det"

Hos Dansk Industi ønsker man, at Statens IT udelukkende skal stå for at håndtere udbud. Resten skal klares af de private virksomheder.

Private virksomheder håndterer i dag mange store virksomheders it-systemer. Derfor kan de også sagtens håndtere alle statens it-opgaver, mener Dansk Industri, der vil tage et opgør med Statens ITs rolle.

"Vi foreslår, at man indfører som grundprincip, at man konkurrenceudsætter it-udviklingen og it-driften. Vi kan se, at den private sektor giver mulighed for at gøre det billigere og bedre, end når staten selv driver det. Hvis den altså får lov til at byde ind," siger Adam Lebech, branchedirektør i DI Digital.



"Man skal ikke for eksempel opbygge sin egne datacentre og begynde at agere som it-leverandør for de andre ministerier. Det er ikke en offentlig kerneopgave. Det kan private virksomheder løse langt mere effektivt." siger han.



Hvis de offentlige opgaver kun skal varetages af de private virksomheder, betyder det, at Statens IT skal forlade sin nuværende rolle.



For når drift og udvikling er væk, så er der kun en rolle som udbudsansvarlig tilbage.



"Man kan gøre det på forskellige måder. Enten skal man samle alle opgaverne og outsource det fra Statens IT, eller også skal man bringe konkurrence ind, så myndighederne kan vælge det billigste tilbud på markedet," siger Adam Lebech.



Der er ifølge erhvervsinteresseorganisationen ingen grund til, at der ligger driftsopgaver hos staten selv.



Virksomheder varetager i forvejen it-driften for mange store firmaer, så statens opgaver burde ikke skabe problemer for virksomhederne.



"Der er utrolig mange virksomheder, der er dygtige til at drive it-systemer. Det er det offentlige ikke ligefrem kendt for. Jeg tvivler også på, at det kan drives ligeså effektivt i det offentlige," siger Adam Lebech.







Derfor vil man fra interesseorganisationen side gerne have kastet flere opgaver i samme retning.



"I dag er dele konkurrenceudsat. I de tilfælde er det Statens IT's opgave at sørge for, at man får det aftalte i kontrakten og sikre, at det bliver udbudt med jævne mellemrum. Det er sådan set bare en udvidelse af det til at omfatte det hele, vi foreslår."



Så luk Statens IT, som vi kender det i dag?



"Statens IT, som vi kender det i dag, skal ændres. Det lyder lidt barskt "



Men det er vel det, du siger? Statens IT skal have en rolle som udbyder og ikke som driftsansvarlig.



"Ja, det er rigtigt"



Opdateret kl. 14.42



Farvel til Statens IT, som vi kender det i dag. Det er essensen af et nyt udspil fra Dansk Industri, der vil have alle opgaver ud til de private virksomheder.