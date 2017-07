Ingen kender størrelsen på dansk roaming-regning: “Det er noget makværk - og kan få konsekvenser”

De danske teleselskaber holder i øjeblikket vejret og afventer de økonomiske konsekvenser af de nye roaming-regler. Det er noget politisk makværk, siger Jakob Willer fra Teleindustrien, der frygter, at vi ikke har set de sidste konsekvenser af roaming-reguleringen.

"Jeg synes virkelig, at det er noget makværk. Det har jeg sagt flere gange - men det skal ikke afholde mig fra at gentage, at vi har advaret om det hele vejen."



Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, er ikke begejstret for EU's nye roaming-regler.

“Det er noget makværk."Sådan siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, om den aktuelle situation, der er opstået med de nye roaming-regler i EU og Europa.Her aner de danske teleselskaber i øjeblikket ikke, hvilken økonomisk regning, de ender ud med, fordi det afhænger af, hvor meget mere data danskerne forbruger i udlandet, når roamingen er givet fri.Den blev den den 15. juni, og vi har endnu til gode at få svaret på konsekvenserne af, at man nu frit kan bruge data i udlandet."Det hænger ikke på nogen måde logisk og økonomisk sammen, at man forlanger, at et produkt skal være gratis, men ikke har løst det underliggende problem med, at der er nogle omkostninger på engrosniveau," lyder det fra Jakob Willer.Problemet er, at der er langt flere danskere, der rejser sydpå om sommeren, end der er sydeuropæere, der rejser nordpå. Det betyder, at danske teleselskaber oftere vil skulle betale roaming-regningen til andre landes teleseskaber end omvendt.Den lyder konkret på 57 kroner per gigabyte, hvilket også er bestemt af EU.Nu er det store spørgsmål så, hvor meget data der bliver brugt i løbet af sommeren. Brancheforeningen Teleindustrien har netop på grund af den uvished endnu ikke et samlet overblik over, hvad EU-reguleringen kommer til at koste de danske teleselskaber.Selvom selskaberne allerede har hævet deres abonnementspriser, tyder alt dog på, at det ikke kan opveje hele den ekstraregning, der følger med de nye roaming-regler.“Den store usikkerhedsfaktor er, hvordan kunderne reagerer. Det er meget svært at vurdere, hvad det vil koste, når det er så usikkert, hvordan kunderne reagerer,” lyder det fra Jakob Willer.“Potentielt kan det her jo være en langt større udgift, end man måske har håbet på. Afhængig af, hvordan tingene udvikler sig, kan jeg godt frygte, at vi endnu ikke har set de sidste konsekvenser af denne her regulering.”“Det er noget, selskaberne vurderer hver og især, men hvis man har undervurderet effekten, er det jo klart en mulig konsekvens,” siger Jakob Willer til Computerworld.“Jeg synes virkelig, at det er noget makværk. Det har jeg sagt flere gange - men det skal ikke afholde mig fra at gentage, at vi har advaret om det hele vejen.”“Set i bakspejlet skulle man selvfølgelig have holdt fast i den model, man har haft, og som har fungeret i årevis; at detailpris-reguleringen følges ad med en engrospris-regulering, så der er sammenhæng imellem de to ting. Det er det, man har forladt ved at sige, at det nu skal være gratis for forbrugeren.”Samtidig tilføjer Jakob Willer dog, at han sætter pris på, at det stadig er muligt for selskaberne at sætte en øvre grænse på, hvor meget data, man kan hente og sende, når man som mobilkunde i udlandet - du kan få overblikket over de grænser her:“Jeg er da ovenud lykkelig for, at det lykkedes at få en fair use-grænse, for ellers havde det da været fuldstændig katastrofalt,” siger Jakob Willer.“Det er endt med at blive bedre end frygtet, men jeg tror stadig, at det vil have meget store, negative konsekvenser, hvis trafikken stiger meget voldsomt, fordi reguleringen ganske enkelt er skruet forkert sammen.”“Man kan da håbe, at tingene hænger sammen, og at det ikke ødelægger mere end højst nødvendigt - men jeg synes godt nok, at det er uansvarlig politik at udsætte en branche for en regulering, som i den grad har karakter af, at børn laver tv.”Computerworld har i en online-afstemning bedt læserne om at svare på spørgsmålet: “Hvordan vil de nye roaming-regler ændre dit forbrug af data, når du rejser i Europa?” Med 303 stemmer i Computerworlds afstemning tegner der sig et klart billede af, at vores læserne har tænkt sig at give den gas med dataforbruget i udlandet med udgangspunkt i de nye regler.Jeg forventer at bruge langt mere data over mobilnettet: 38,61 procent.Jeg forventer at bruge lidt mere mobildata end tidligere: 31,68 procent.Jeg forventer at bruge den samme mængde mobildata som tidligere: 18,81 procent.Jeg er altid på WiFi, så jeg bruger slet ikke data på mobilnettet: 5,28 procent.Ved ikke: 2,64 procent.Andet: 2,97 procent.