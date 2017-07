Her er de mest populære it-uddannelser i Danmark

På Aalborg Universitet er antallet af it-studerende næsten blevet fordoblet i løbet af fem år, og det skyldes erhvervslivets tørst efter it-folk. Og der lyder lignende meldinger fra landets andre store uddannelsesinstitutioner.

Mest populære uddannelser på AAU De mest søgte uddannelser på Aalborg Universitet. I parantes ansøgertal fra 2016



1. Software 133 (135)

2. Medialogy (Kbh) 132 (131)

3. Medialogy (Aalborg) 120 (128)

4. Robotics 92 (88)

5. IT, Communication and New Media 88 (89)

6. Datalogi 83 (66)

7. Electronic and Computer Engineering 53 (55)

8. Informationsteknologi 44 (42)

9. Elektronik og IT 30 (51)

10. Interaktionsdesign 27 (46)

11. Informatik 20 (18)

12. Internetteknologier og Computersystemer 18 (15)

Den mest populære uddannelse på Aalborg Universitet er uddannelsen som software-ingeniør, hvor der i år bliver optaget 133 studerende.





KEAs højdespringere: 1. Web Development Stigning på 73,4 procent (fra 110 til 186)



2. Datamatiker: Stigning på 37,2 procent (fra 363 til 450)



3. Computer Science: Stigning på 23,5 procent (fra 327 til 377)

Det giver pote, når erhvervslivet efterlyser flere it-folk.Sådan lyder vurderingen fra en række af landets store uddannelses-institutioner, der i disse år i stigende omfang oplever, at valget falder på en it-uddannelse, når de unge vælger karrierevej.Erhvervslivet har gennem de seneste år skreget efter flere it-kandidater med dybe kompetencer indenfor programmering og softwareudvikling, og Uffe Kjærulff, studieleder for it-uddannelserne på Aalborg Universitet, vurderer, at det også sætter sit præg på de studerendes uddannelsesvalg.“Jeg tror så absolut, at den stigende interesse for disse uddannelser skyldes, at der i øjeblikket er en meget stor efterspørgsel efter denne type arbejdskraft i erhvervslivet.”“For 5-6 år siden havde vi et årligt optag på knap 350 på vores it-bacheloruddannelser, men den stigende interesse for it-uddannelser betyder, at vi i dag optager knap 800 studerende,” siger Uffe Kjærulff til Computerworld.“Vi har gennem de seneste år oplevet en markant stigende interesse for uddannelsen som software-ingeniør. For 3-4 år siden havde vi et årligt optag på omkring 50 personer, mens vi i dag har et ansøgertal på over 130,” forklarer Uffe Kjærulff.Aalborg Universitet oplever dog også en kæmpe efterspørgsel efter den såkaldte Medialogy-uddannelse, som udbydes både i Aalborg og i Aalborgs Universitets afdeling i København.Her er der 132 ansøgninger på uddannelsen i København, mens der er 120 ansøgere i Aalborg.Medialogy er en tværfaglig-uddannelse der kombinerer datalogi og design.På Københavns Erhvervsakademi, KEA, oplever de ligeledes en stigende interesse for it-uddannelserne.Her er der 450 ansøgere til datamatiker-uddannelsen, hvilket er en stigning på 37 procent sammenlignet med sidste år, mens computer science-linjen oplever en stigning på 23 procent fra 327 sidste år til 377 ansøgere i år.“Jeg er overrasket over, at vi oplever så stor en vækst. Det at vi i år har 87 flere studerende, der søger ind på datamatiker-uddannelsen som første prioritet viser, at der er en meget stor interesse for de digitale uddannelser blandt de unge i dag,” siger Niels Benn Sørensen, der er chef for it-uddannelserne på KEA.Ifølge Niels Benn Sørensen skyldes datamatiker-uddannelsens popularitet, at der i dag findes en stor gruppe af unge, der drømmer om en uddannelse indenfor it, men som ikke har mod på at tage en lang og teoretisk kandidat-uddannelse.“Datamatiker-uddannelsen er en overkommelig vej ind i it-branchen. Det tager to og et halvt år, og uddannelsen indeholder et stort praksis-element. Der er meget kort vej fra teori til et færdigt produkt” siger han.“Jeg vil kalde den 'god'. Det er i hvert fald min oplevelse her i København, men det kan godt være, at det ser anderledes ud andre steder i landet,” siger han.Den procentvise største fremgang opleves på uddannelsen web-development hvor der er en fremgang på 73 procent fra 110 ansøgere sidste år til 186 i år.En del af forklaringen på stigningen her er dog ifølge Niels Benn Sørensen, at webdevelopment er en af de få engelsk-sprogede overbygningsuddannelser, der er tilbage efter, at KEA sidste år blevet pålagt at nedlægge en lang række af de engelsksprogede uddannelser.På IT-Universitetet i København, vurderer rektor Mads Tofte ligeledes, at erhvervslivets store efterspørgsel efter it-folk sætter sit præg på de studerendes uddannelsesvalg.“Flere unge har set, at en teknisk it-uddannelse giver fremragende karrieremuligheder inden for en lang række brancher, fra finansverdenen til den offentlige sektor. Softwareudvikling er et kreativt fag, hvor man får stor indflydelse på fremtidens digitale løsninger, og de færdige kandidater kommer ud til et arbejdsmarked, der har et enormt behov for deres kompetencer. Det tror jeg appellerer til rigtig mange unge,,” siger han ifølge en pressemeddelelse.I år har IT-Universitet 1715 ansøgere, hvilket er det højeste antal ansøgere i universitetets historie.Den mest populære uddannelse på it-universitetet er uddannelsen i softwareudvikling, der har 587 ansøgere, hvor af de 313 har uddannelsen som førsteprioritet.