Morgen-briefing: Bortvist Velux-chef i spektakulær sag om industrispionage har sat solide elektroniske spor / Ny kæmpe millionindsprøjtning fra Bestseller-ejer til Nemlig.com skal bruges på dataområdet / Dansk it-iværksætter: Danskere kræver for meget

God morgen fra Computerworld. Her er overblikket over fredagens hurtige it-nyheder.Den danske vindueskoncern Velux har bortvist og politianmeldt en fortrolig højt placeret medarbejder for industrispionage til fordel for Velux største konkurrent, Fakro, der er et polsk firma, skriver Finans.Sagen begyndte sidste år, men først nu er detaljerne kommet frem. Hovedpersonen erklærer sig i et interview med Finans for uskyldig.Ifølge Finans har Velux benyttet revisionsfirmaet EY’s afdeling for Fraud Investigation & Dispute Services til at undersøge sagen, efter ledelsen i Velux i maj sidste år så tegn på, at noget var galt.EY-partner Chris Iversen, der stod i spidsen for undersøgelsen, fortæller til Finans, at der er fundet solide elektroniske spor, der understøtter anklagerne. Det drejer sig blandt andet om sms’er, mails og logfiler.Onsdag i denne uge kom det frem, at Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen styrker sin involvering i det onlinebaserede supermarked Nemlig.com med endnu en kæmpe investering i størrelsesordenen et trecifret millionbeløb.I et interview med FødevareWatch fortæller adm. direktør hos Nemlig.com, Stefan Plenge, at investeringen især skal bruges på dataområdet. Kundernes data skal bruges til at “skabe et inspirerende indkøbsunivers”.Nemlig.com dækker i dag omkring halvdelen af befolkningen,men selskabet vil nå flere danskere. Det kræver også investeringer i logistik, forklarer Stefan Plenge.Toke Kruse, stifter af online-regnskabstjenesten Billy, skriver i et debatindlæg i Børsen, at danskerne er præget af en krævermentalitet og en dovenskab, som han ser mange eksempler på.De meget omtalte curlingforældre til børn på Roskildefestival er et eksempel, men Toke Kruse hæfter sig også ved en debat på TV2, hvor en chef i et klip mener, at “når fritid kan smelte ind i den primære arbejdstid, så er det også okay, at arbejdstiden kan smelte ind i den primære fritid".Det har affødt en masse kritik i stil med, at “når man har fri så har man fri.”Det får Toke Kruse til at spørge: “Så det er altså nøje afstemt med, at du, du kære dovne dansker, altså heller ikke tjekker sms'er og Facebook, når du arbejder, vel sagtens?”Han mener, at det er naturligt, at hvis det private glider ind i arbejdstiden, må arbejdet også glide ind i fritiden.