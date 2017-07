Massiv kritik af ny sundhedsplatform: Patiendata går tabt

Speciallæger har gentagne gange mistet vigtig patientdata i Region Sjællands nye it-system.

Sundhedsplatformen, Region Sjællands nye it-system, bliver allerede kort tid efter opstart mødt af massiv kritik.Det skriver information ud fra en undersøgelse foretaget af Lægevidenskabelige Selskaber.Det nye it-system har i flere tilfælde ikke gemt data, når speciallæger indskriver oplysninger om borgerne, hvilket kan føre til fejlbehandling.“Vi har allerede set, at 40 kræftpatienter i Region Hovedstaden ikke er blevet behandlet til tiden, fordi deres data forsvandt i systemet. LVS-undersøgelsen peger på, at dataproblemet rækker langt ind i andre lægespecialer,” forklarer Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi til Information.Når udrulningen af sundhedsplatformen er fuldendt vil over 44.000 ansatte og 2,5 millioner borgere være omfattet af løsningen. Derfor er det vigtigt at finde en løsning på problemet hurtigst muligt, mener formanden for Lægevidenskabelige Selskaber.“Der skal gøres noget ekstraordinært for at redde Sundhedsplatformen. Når lægerne siger, at der tilsyneladende er patientdata, der går helt tabt, er det meget problematisk,” siger Henrik Ullum.Region Sjælland har det første år med Sundhedsplatformen besluttet at spare 102 millioner kroner som følge af “forbedringer” af det nye system.