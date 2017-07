Pengene strømmer ind: Samsung slår alle rekorder i nyt regnskab

Samsung Electronics' regnskab for andet kvartal 2017 er det bedste nogensinde på trods af Note 7-skandalen sidste år.

Der bliver skålet i Seoul hos Samsung i disse dage.Samsung Electronics har udsendt sit seneste kvartalsregnskab med et rekordhøjt resultat.Samsung melder ud, at bundlinjen vil ligge på omkring 14 billioner won svarende til 78 millarder kroner, hvilket er 72 procent bedre end samme kvartal sidste år.Omsætningen er steget 18 procent i forhold til sidste år og når 60 billioner won - knap 338 millarder kroner, hvilket er mere, end hvad analytikerne havde spået.Sidste efterårs Note 7-skandale med eksploderende batterier har altså ikke haft den store effekt hos forbrugerne, som stadig gladeligt køber Samsung-telefoner.Særligt firmaets seneste Galaxy S8-telefon har været en stor succes or Samsung, som vi også har testet her hos Computerworld.Samsung er ikke kun verdens største mobilproducent, men også verden største producent af hukommelseschips såsom DRAM og NAND-chips til både pc'er, datacentre og smartphones.Samsung går ikke i detaljer omkring regnskabet, men flere analytikere hos blandt andet Reuters og Bloomberg mener, at Samsung høster frugterne efter en skyhøj efterspørgsel på hukommelseschips har skudt prisen i vejret.Chips som findes i blandt andet Apples iPhones. Ifølge analysehuset IHM Markit har Samsung-komponenterne i en iPhone 7 en værdi på knap en tredjedel af den samlede salgspris.Et andet vækstområde for Samsung er skærme. Samsung er den største producent i verden af OLED-skærme, og det er forventet, at Apple også her vil benytte Samsung-skærme til den kommende iPhone 8 eller iPhone X.Derfor forventes det også, at næste kvartal også vil imponere på trods af, at Apple lancerer sine smartphones som en direkte konkurrent til Samsung Galaxy S8 og den kommende, forventede Note 8.