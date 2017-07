Dansk-stiftede Ruby on Rails når vild milepæl: Så mange millioner har nu hentet David Heinemeiers framework

Danske David Heinemeier, der står bag det globale megahit Ruby on Rails, meddeler, at frameworket har nået en afgørende download-milepæl.

David Heinemeier Hansson



Født i København den 15. oktober i 1979.

Står bag Ruby on Rails.

Stifter og CTO i virksomheden Basecamp, der står bag produktet af samme navn til projektstyring.

Forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne Getting real, Rework og Remote sammen med forretningspartneren Jason Fried. Rework har rundet 300.000 solgte eksemplarer.

Bachelor fra Copenhagen Business School.

Kører racerløb og deltager i Le Mans (læs mere om det her).

Bor skiftevis i Chicago og Sydspanien sammen med sin kone og deres børn.



Kilder: Wikipedia og david.heinemeierhansson.com/. Se også Twitter @DHH.

Det populære open source framework Ruby on Rails har netop passeret endnu en milepæl, der er med til at understrege den massive globale succes, det har opnået på ganske få år.Det meddeler hovedarkitekten bag Ruby on Rails, danske David Heinemeier Hansson, på Twitter:“Rails has passed 100 million downloads on RubyGems,” lyder det fra @dhh, som han kalder sig på Twitter - og det er til stor begejstring for mange af hans nu 258.000 følgere.På Rubygems.org kan man se, at Ruby on Rails nu i alt er downloadet næsten 101 millioner gange, og at den nuværende version 5.1.2 alene er hentet næsten 76.000 gange.Ruby on Rails er et framework med en række integrerede værktøjer til webudvikling. David Heinemeier Hansson frigav sit framework som open source i juli 2004.Københavneren forlod i 2005 Danmark og bor i dag i Chicago, ligesom han også opholder sig i Sydspanien en stor del af året.Computerworld har tidligere interviewet David Heinemeier Hansson om Ruby on Rails og den globale succes.Vi spurgte ham i den forbindelse også, hvorfor netop Ruby on Rails viste sig at have en noget længere holdbarhed end mange andre frameworks i denne del af udviklerverdenen?"Grundpillen i det, vi har bygget Ruby on Rails omkring - at gøre det nemt at lave webapplikationer - er stadig relevant," sagde David Heinemeier. "Hvis der er noget, der har været stabilt i teknologiudviklingen over minimum de sidste 20 år, så er det nettet, HTTP og alle teknologierne omkring det; HTML, CSS, JavaScript og så videre. De teknologier har været utroligt stabile. Der har været masser af udvikling på alle de her platforme, men det er stadig de grundelementer, vi sidder med.""Det gør så også, at de værktøjer, vi skal bruge til at arbejde med teknologierne, viser sig at være mere stabile, end man måske skulle tro. Det er også det, der gør, at Ruby on Rails stadig er relevant.""I al den tid har Ruby on Rails optimeret og fokuseret på at gøre det at lave webapplikationer nemmere og bedre. Så længe grundplatformen er den samme, er grundkonceptet også solidt," forklarede David Heinemeier Hansson til Computerworld.