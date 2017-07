Michael Seifert: Derfor trækker jeg mig som topchef for Sitecore

Interview: Michael Seifert trækker sig efter mere end 15 år som administrerende direktør for kæmpesuccessen Sitecore, der har gjort ham til en særdeles holden mand. Hvorfor lige nu, spørger vi ham på en Skype-forbindelse til Hawaii, hvor han holder ferie.

Det danske CMS-selskab Sitecore er en af de store danske iværksætter-succeser. Etableret i 2001 af en håndfuld ambitiøse it-folk med en god ide. Masser af gang i hjulene. Solgt delvist til en kapitalfond. Stor succes i USA. Konstante vækstkurver gennem årene.Michael Seifert har stået i spidsen for selskabet som administrerende direktør siden etableringen i 2001 og er dermed en af de relativt få ejerledere, der har formået at udvikle sig hele vejen med sit selskab fra etableringen som lille iværksætter-firma til storhed og rigdom.Torsdag meddelte Sitecore, at Michael Seifert trak sig fra posten som øverste chef for selskabet, hvor han nu istedet indtræder i selskabets bestyrelse som menigt medlem.Computerworld fangede fredag morgen Michael Seifert på en Skype-forbindelse til Hawaii, hvor den 48-årige it-mand - han har en M.Sc i datalogi - i disse dage holder ferie med sin famile, der tæller hustruen Shelly og tre børn.For vi vil gerne have en forklaring på, hvorfor han trækker sig fra det selskab, der på mange måder er hans livsværk og som i mange år har redet på en succesbølge med konstante vækstkurver.“Der er mange grunde, og det er en beslutning, der er vokset frem over årene. Men tiden er en væsentlig grund,” fortæller Michael Seifert fra Hawaii.“Det er jo næsten 20 år siden, at vi etablerede Pentia [i 1998, red] og dernæst Sitecore [i 2001, red]. Det er virkelig langt tid. Man kan sige, at vækstkurverne er gået op ad i mange år, men det er travlheden også. Hvert år er der blevet lidt mindre tid,” siger han.Som CEO har arbejdet fyldt næsten alle timer på alle dage.Michael Seifert vil ikke sætte tal på det antal timer, som han som CEO har brugt hver uge på jobbet, men det er rigtigt mange.“Uanset hvilket tal, jeg nævner, vil min kone råbe i baggrunden, at det er for lavt, ha ha. For man giver jo aldrig slip. Det fylder det hele. Det har været en fantastisk rejse, og det er også vigtigt at understrege, at jeg jo ikke slipper Sitecore,” siger han.Michael Seifert fortæller, at han især glæder sig til at få tid til at begynde at dyrke motion igen. Og få mere tid med familien.Han er tidligere kampsports-mand, men han har i mange år ikke haft tid til at dyrke sport eller på anden måde have fritidsinteresser, og det er noget, som han gerne vil i gang med igen. Ligesom andre fritidsaktiviteter trækker.“Motion og træning er blot en af de mange små ting, som jeg gerne vil have tid til, og jeg glæder mig til at ikke skulle have en så presset kalender,” siger han.Han kalder det for både vemodigt og en ‘anelse angstprovokerende’ at forlade et job, som han har haft i så mange år. Men sådan er det jo altid, når man har været vant til noget i mange år, siger han.“Det er jo et spring, men jeg glæder mig altså til at få tid til andet end Sitecore. Det er ikke sådan, at jeg råber ‘YES, nu er det slut’, for jeg får stadig meget at gøre i selskabet,” siger han.Michael Seifert er sikker på én ting: Han har truffet den rigtige beslutning.“Jeg kommer helt sikkert ikke til at savne CEO-delen. Den glæder jeg mig meget til at få en pause fra. Jeg kommer heller ikke til at savne mine kolleger, for dem kommer jeg jo stadig til at se,” siger han.Michael Seifert indtræder nu i bestyrelsen for selskabet. Aktiemajoriteten blev i april 2016 solgt til kapitalfonden EQT, hvilket indbragte Michael Seifert op mod 700 millioner kroner på bankbogen.Han fortæller, at salget til kapitalfonden ‘nok har noget at gøre’ med beslutningen om at trække sig som daglig chef, men at det ikke var det, der gjorde udslaget.“Beslutningen bygger ikke på den måde på én bestemt begivenhed. Det har mere været noget, der er modnet over årene,” siger han.Beslutningen om at trække sig som CEO helt og holdent har været hans egen.“Men EQT har selvfølgelig været tæt involveret i at finde en afløser, for det er selvfølgelig i vores fælles interesse, at det kommer til at gå så godt som muligt,” siger han.Michael Seifert understreger flere gange, at han ikke slipper Sitecore med sin beslutning om at overlade CEO-posten til amerikaneren Mark Frost, der skal drive selskabet fra det amerikanske hovedkvarter i Silicon Valley.Sitecore har rigtig god vind i sejlene på det store amerikanske marked, hvor selskabet i dag henter mere end halvdelen af sin omsætning.Netop fremstødet på det amerikanske marked var en af grundene til, at Michael Seifert for nogle år siden flyttede til Silicon Valley med hele familien.De vendte dog hjem til Danmark i forbindelse med salget til EQT.Michael Seifert regner med fortsat at bruge en del tid i selskabets danske hovedkvarter i København, hvor hans fokus ikke mindst kommer til at ligge på strategisk og teknologisk produktudvikling.Blandt andet bliver machine learning og øget automatisering i Sitecore-produkterne et af fokusområderne i de kommende år.“Det strategiske arbejde med, hvor vi skal positionere os, kombinereret med produkterne er noget, som jeg virkelig brænder for, og det arbejde ser jeg meget frem til,” fortæller han.“Han får lov til at gøre, hvad han vil. Jeg kan komme med mit perspektiv og mine råd til, hvad jeg synes, der skal gøres, men i sidste ende er beslutningerne jo hans. Jeg skulle jo selv være fortsat som CEO, hvis ikke jeg har det sådan.”“Det regner jeg da ikke med, men det kan da godt være, at det bliver en udfordring, for jeg har jo ikke prøvet det før. Men jeg må da nok sige, at jeg nok burde lave noget helt andet, hvis ikke jeg kan styre mig selv og lade ham træffe de endelige beslutninger.”Sitecore har i en årrække været globalt førende inden content management (CMS) og er helt i front med udvikling af personaliserede marketing-løsninger til store globale kunder.Successen understreges af, at Sitecore to gange har snuppet titlen som bedste danske it-virksomhed i Computerworlds Top 100.I løbet af det seneste regnskabsår sprintede Sitecores omsætning langt forbi milliarden fra 838 millioner til 1.136 millioner kroner - en stigning på 36 procent.Faktisk har succesen været så voldsom, at Sitecore har været ved at blive kvalt i sin egen succes, i det det krævede så store investeringer at følge med ekspansionen, at det tærede voldsomt på selskabets overskud.Sitecores CMS-løsninger har høstet stor anerkendelse fra analysefirmaer som Forrester og Gartner, og de seneste år har man især satset stærkt på udvikling af løsninger til såkaldt context marketing, hvor indholdet i kundernes budskaber tilpasses til den sammenhæng - context - det optræder i.Det er et nyt marked, som langt fra færdigudviklet, og hvor Sitecore ser et meget meget stort potentiale.