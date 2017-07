Efter hård kritik af dårlig cybersikkerhed: Her er svaret fra Mærsk

Petya-angrebet lammede mærsks systemer i hele verden, og en dansk sikkerhedsekspert har kritiseret shipping giganten for ikke have styr på sikkerheden. Her er svaret fra den danske shipping-giant.

Annonce:



Annonce:

”Vi kan bekræfte, at vores maskiner var patchede og beskyttede med antivirus-software, og at informationssikkerhed har en høj prioritet i vores forretning.”Sidste uges cyberangreb, petya, lammede Mærsks systemer i hele verden på tværs af forretningsenheder, og det fik den danske CEO i sikkerhedsfirmaet Cyberkeel, Lars Jensen, til at rette en skarp kritik mod sikkerhedsniveauet hos det danske shipping-konglomerat.Lars Jensen, der har en mangeårig fortid hos Mærsk, kritiserede virksomheden for at være for langsomme til at isolere angrebets effekt, og han mener ikke, at Mærsk har været ordentligt forberedt på cyberangreb, siden petya kunne inficere virksomheden på globalt plan.Mærsk afviser at stille op til interview i sagen, men i et skriftligt svar afviser virksomheden, at man kunne have forberedt sig bedre.”Denne virus-variant var ny, og derfor opfangede vores antivirus den ikke. Det var det samme for alle organisationer globalt,” skriver Mærsk til Computerworld.Lars Jensen roser dog Mærsks evne til hurtigt at aktivere en nødplan og slå over i manuel drift.Men han kritiserer det faktum, at Mærsk stadigvæk ikke er tilbage til normal drift.”Der er stadig en lang række havne, der ikke kører normalt, og deres fuldautomatiske havn i Rotterdam, der stort set ikke fungerer. Mærsk har meldt ud, at det hele går fint, men det er en sandhed med meget store modifikationer,” sagde han til Computerworld onsdag.Den kritik giver Mærsk dog ikke meget for i sit svar og minder om, at det er lettere sagt end gjort at genetablere it-driften i en virksomhed, der har mange tusinde ansatte i 130 forskellige lande."For at kunne servicere vores kunder i transport- og logistikforretningen kører vi 1500 forskellige applikationer, der alle sammen skal op at køre igen en efter en i den rigtige rækkefølge til vores 49.000 slutbrugere, der befinder sig 500 forskellige steder. Det tager alt sammen lidt tid, men vi arbejder dedikeret på sagen.”