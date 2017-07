Tesla ramt af blodbad på aktiemarkedet: Er blevet 78 milliarder kroner mindre værd på få dage

Tesla børsværdi rasler ned. I løbet af få dage er virksomheden blevet gigantiske 78 milliarder kroner mindre værd. Hvad går der galt for selskabet?

Det er blot få måneder siden, at den amerikanske elbilsproducent Tesla overhalede konkurrenterne indenom på aktiemarkedet og indtog positionen, som den mest værdifulde bilproducent i USA.Men gennem de seneste dage har Tesla været udsat for et sandt blodblad på aktiemarkedet, og ifølge det amerikanske medie Bloomberg har Tesla mistet 12 milliarder dollar - cirka 78 milliarder danske kroner - i børsværdi over de seneste dage.Det dramatiske fald i børsværdien betyder, at General Motors nu igen har overhalet Tesla som det mest værdifulde amerikanske bilselskab.Ifølge Bloomberg er Teslas markedværdi nu reduceret til 50,7 milliarder dollar (svarende til 331 milliarder danske kroner, red), mens General Motors har en markedsværdi på 52,6 milliarder dollar.Teslas aktie har gennem årene vist sig at være yderst volatil, og tager løbende store udsving.Det seneste fald skyldes en række negative udmeldinger i forbindelse med offentliggørelsen af det eneste kvartalsregnskab.I den forbindelse kom det frem, at Tesla i det seneste kvartal har oplevet et skuffende salg af virksomhedens dyre Model S og Model X.Samtidig blev det ifølge New York Times også afsløret, at udrulningen af den nye bil, Model 3, kommer til at ske en anelse langsommere, end hvad investorerne først blev stillet i udsigt.Derudover måtte Tesla også erkende, at virksomheden har en række problemer med produktionen af en ny batteritype.Den nye Model 3 ventes at gå i produktion i denne uge, og de første biler vil blive overdraget til kunderne allerede den 28 juli.Tesla venter at producere 100 Model 3-biler i august måned, og herefter vil produktionen stige til 1500 i september og til 20.000 om måneden i starten af december.Tesla har gennem de seneste år markeret sig som den førende producent af elektriske biler, men virksomheden får i stigende grad konkurrence fra den etablerede bilbranche.Tidligere på ugen meddelte den svenske bilproducent Volvo, at fra starten af 2019 vil alle nye Volvo-modeller være helt eller delvis være eldrevede.