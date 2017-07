EU vil sætte en stopper for computere og telefoner, der ikke kan repareres

EU vil have sat en stopper for tech-producenternes stigende tendens med at bygge computere og smartphones, der ikke kan repareres.

Det skal være slut med smartphones og computere, hvor alle de vigtigste komponenter er limet fast, mener EU-parlamentet.EU har udsendt en meddelelse om, at det vil iværksætte tiltag til at få virksomheder til at producere produkter, som i langt højere grad kan repareres.EU-Parlamentet foreslår eksempelvis at indføre en iFixit-lignende score til at vise forbrugere, hvor nemt det er at reparere et produkt, ligesom det skal være slut med, at batterier, LED’er og andre kritiske dele ikke kan udskiftes.Tidligere har det eksempelvis været kotume at kunne udskifte både batteri, harddiske og RAM i de fleste bærbare computere, men i nyere og langt tyndere enheder har Microsoft, Samsung, Apple og mange andre gjort det umuligt at udskifte dele selv.Omvendt har forbrugere fået tyndere og lettere produkter, og da elementer er loddet bedre fast, kan det også betyde hurtigere og bedre ydeevne.Eksempelvis skal du skære stoffet på en Surface Laptop i stykker for at få adgang til hardwaren, og du kan intet skifte selv.Indtil videre er det kun anbefalinger fra EU-Parlamentet og ikke lovgivning, så effekten af udmeldingen kan vise sig at være lille.Blandt andet ønsker EU-Kommisionen undersøge “planlagt forældelse” i højere grad.“Planlagt forældelse" er r en påstand om, at producenter bevidst bygger svagheder ind i produkter, så forbrugeren er nødsaget til at købe et nyt efter et par år.Du finder EU's anbefalinger her.