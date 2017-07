Kommuner scorer selvmål med it-brugerklubber: Risikerer at ødelægge markedet for kommunale it-systemer

Klumme: Stadig flere kommuner går sammen om at udvikle egne it-systemer. Men det er en skidt ide, for det underminerer et velfungerende marked for it-systemer.

Et voksende antal kommuner går i disse år sammen om at udvikle deres egne it-systemer i de såkaldte it-brugerklubber.Deres prisværdige hensigt er at få kontrol over udviklingen og spare skattekroner. Men de risikerer at score et selvmål, da de underminerer et velfungerende marked for it-systemer.På længere sigt kan det betyde dannelsen af nye monopoler for kommunale it-løsninger.Dansk Erhverv advarede forleden i Computerworld om, at kommunale it-brugerklubber truer et velfungerende privat marked for it-systemer.Desværre afviste Brugerklubben SBSYS blankt kritikken med henvisning til, at ”Brugerklubben ejer koden, men udvikling, implementering og support sker af private leverandører valgt efter EU-udbud nøjagtig som for eksempel Kombit eller SKI gør.”I Dansk Erhverv anerkender vi, at HVIS kommuner vil drive en brugerklub, er det positivt, at de bruger flest muligt private leverandører til at løse disse opgaver.Men vi vil fortsat advare mod en indkøbsmodel, der betyder offentligt styret systemudvikling og ejerskab af intellektuelle rettigheder som for eksempel systemkode. Og vi savner fortsat gennemsigtighed i brugerklubbernes prissætning og forretningsmodel.Vi er bekymrede for, at den kommunale virketrang sker på bekostning af private selskabers lyst til at investere i og udvikle fremtidens it-systemer for offentlig forvaltning.Danmark har en af verdens absolut mest digitaliserede offentlige sektorer. Det giver danske systemudviklere et godt udgangspunkt for udvikling af eksportklare it-systemer, der minder om, hvad vestenvinden og offentlig støtte til vindenergi har været for privat udvikling af vindteknologi.Principielt rejser det også spørgsmålet, om kommunale brugerklubber vil brede sig til andre kommunale områder, hvor der i forvejen er et velfungerende privat marked.Brugerklubber kunne i princippet sætte private udviklere i gang med at designe computerspil til kommunale fritidshjem eller uniformer til den kommunale hjemmepleje. Vi ønsker ikke, at Danmark skal gå den vej.Kombit ejer rigtig nok også systemkode i visse tilfælde. Men denne model er et pragmatisk skridt i retning mod at opløse det forhenværende kommunale it-monopol.Brugerklubbernes ejerskab af systemkode og den betydelige vækst i medlemskommuner har derimod kurs mod dannelsen af nye kommunale monopoler. Det er at gå i den forkerte retning.Vi ønsker også mere transparens i brugerklubbernes prissætning. Det kan være fristende at bruge kommunale ressourcer på projektstyring og uddannelse, hvilket de private systemudviklere har svært ved at konkurrere med.I det lys venter vi spændt på regeringens udspil efter sommerferien om offentligt opgavetyveri. Der er stadig god grund til at holde øje med udviklingen i kommunerne.