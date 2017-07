Uber efter den danske lukning: Her er, hvad vi arbejder med i Aarhus

Lukningen af Ubers tjeneste i Danmark skaber forvirring for virksomhedens udviklingsafdeling i Aarhus, men vi lever i bedste velgående, fortæller chefen for afdelingen til Computerworld.

Ubers tjeneste i Danmark er fortid, men virksomhedens udviklingsafdeling i Aarhus lever i bedste velgående.Det fortæller Steffen Grarup, der er chef for udviklingsafdelingen, til Computerworld.“Vi sidder omkring 50 mand i Aarhus, og vi udvider løbende. Planen er, at vi i den kommende tid fortsætter væksten i et fornuftigt og organisk omfang,” siger Steffen Grarup til Computerworld.Computerworld kunne i 2014 fortælle, at Uber har åbnet et udviklingkontor ved Katrinebjerg i Aarhus, hvor også Google har en udviklingsafdeling, der blandt andet har udviklet motoren i Googles populære Chrome-browser.På daværende tidspunkt havde Ubers udviklingsafdeling blot 8-10 ansatte, men efterfølgende er Uber vokset ud af lokalerne ved Katrinebjerg og har nu til huse i lokaler på Åbulevarden i centrum af Aarhus.I øjeblikket har Ubers udviklingsafdeling opslået en stilling som såkaldt managing engineer og to opslåede stillinger som software-ingeniør.De to stillinger som software-ingeniør er dog ifølge Steffen Gratup permanente stillingopslag.“Vi har ikke nogen konkrete mål om, hvor mange vi skal ansætte. Vi ansætter folk, når vi finder dygtige folk,” siger han.Ifølge Steffen Grarup har nyheden om lukningen af Ubers tjeneste i Danmark ført til en del forvirring, hvor nogle folk har antaget, at lukningen også gælder for den aarhusianske udviklingsafdeling.“Men det er ganske enkelt ikke sandt. Det vi laver har ingen direkte relation til driften af Uber i Danmark,” siger han.Han forklarer, at den aarhusianske afdeling laver den såkaldte "compute platform" og "storage platform" bag Ubers tjeneste.“Det vi laver er relativt komplekst, men den lettest måde at forklare det på er at sige, at vi laver en intern cloud for Uber. Det vil sige, at når du som almindelige bruger åbner Ubers app, så er din app forbundet til et datacenter, og alt hvad der kører i det datacenter er styret af vores systemer,” siger han.I Europa har Uber udover i Aarhus udviklingsafdelinger i Amsterdam, Vilnius og Sofia, og ifølge Steffen Grarup har Uber 12-15 lignende afdelinger spredt udover kloden.Som leder af Ubers danske afdeling referer Steffen Grarup til topledelsen i San Francisco, der indtil for kort tid siden har været ledet af Travis Kalanick, som i 2009 stiftede Uber sammen med Garrett Camp.For nylig måtte Travis Kalanick dog trække sig fra direktør-posten i kølvandet på en række skandaler.Eksempelvis kører der i øjeblikket en retssag,hvor Google anklager Uber for at basere sine selvkørende biler på teknologi stjålet fra Google.Samtidig skabte det stor opstandelse i Silicon Valley tidligere på året, da den tidligere Uber-ingeniør Susan J. Fowler i et blogindlæg beskrev sit "meget, meget mærkelige år hos Uber ".I løbet af sit år hos Uber oplevede hun angiveligt, at arbejde i et betændt arbejdsmiljø, der var præget af både sexisme og sex-chikaneSteffen Grarup fortæller, at han personligt har mødt Travis Kalanick adskillige gange, men Uber-chefen nåede dog aldrig at komme til Danmark også besøge afdelingen i Aarhus.