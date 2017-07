Morgen-briefing: Mobilepay bliver selvstændig virksomhed / Business casen for Sundhedsplatformen var alt for optimistisk / Skatteoplysninger fra Holland kan ende med store bøder til danske Uber-chauffører

Mobilepay bliver selvstændig virksomhed. Business casen for Sundhedsplatformen var alt for optimistisk. Skatteoplysninger fra Holland kan ende med store bøder til danske Uber-chauffører. SKI vælger Telenor igen. AskCody opruster med Boston-kontor.

God morgen fra Computerworld. Her er overblikket over mandagens hurtige it-nyheder.

Danske Bank har ansøgt Finanstilsynet om lov til at etablere bankens succesfulde betalingssystem Mobilepay som en selvstændig virksomhed, og den plan skal realiseres i løbet af efteråret, skriver Børsen."Vi sletter Mobilepay by Danske Bank, og i sidste halvdel af 2017 kommer vi ud med et helt nyt brand og et helt nyt univers omkring Mobilepay," siger Mark Wraa-Hansen, der er chef for Mobilepay.I følge Børsen har Mobilepay det seneste år fordoblet antallet af medarbejdere. Appen bruges nu af 3,5 millioner danskere, og Mobilepay bruges også af, cirka 70 banker og 50.000 virksomheder.Den business case, der lå til grund for Region Hovedstadens kontrakt med det amerikanske it-firma Epic i december 2013 om køb af den udskældte Sundhedsplatformen, var meget positiv og optimistisk.Det mener formanden for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) ifølge Politiken.Business casen var udarbejdet af regionens afdeling for it, mediko og telefoni, og den angav en tilbagebetalingstid på 9-11 år, og at de første effektiviseringer kunne hentes i 2016, hvor de første hospitaler overgik til Sundhedsplatformen.“Enhver kan sige sig selv, at det er en meget rosenrød fremstilling at hente effektiviseringer samme år, hvor kun et par hospitaler kom på Sundhedsplatformen”, siger Sophie Hæstorp Andersen til avisen. Hun tiltrådte selv kort tid efter, at kontrakten var indgået.Efter planen skal hospitalerne i regionen i 2018 spare 102 millioner kroner på grund af mere effektiv administration og planlægning af behandlingen af patienterne. I følge regionens ledelse skal hospitalerne i de efterfølgende tre år effektivisere for i alt 750 millioner kroner, men det kan meget vel ende med, at Region hovedstaden på lempe det krav, siger Sophie Hæstorp Andersen.Fem prøvesager skal vise, om oplysninger fra hollandske skattemyndigheder, hvor Uber har europæisk hovedkvarter, kan bruges til bevis for ulovlig kørsel, skriver Ritzau i følge Berlingske.Ankalgemyndighedens krav i sagen, som begynder i dag mandag, er bøder på op til 590.000 kroner. Det er en helt anden størrelsesorden end den bøde på 30.000 kroner, som Uber tidligere har indvilliget i at betaleHvis domstolen siger god for brugen af skatteoplysninger fra Holland, kan det åbne for en del nye sager og for en ny sag mod Uber for medvirken til piratkørsel.Telenor vinder SKI’s frivillige aftale 02.08 på tele og data området, og fortsætter dermed som primær leverandør til offentlige kunder, skriver Telenor i en pressemeddelelse.Med aftalen bliver Telenor igen den primære leverandør af tele- og data-tjenester til små og store offentlige kunder i Danmark.Den frivillige aftale tager udgangspunkt i den eksisterende aftale fra 2014, der giver offentlige kunder mulighed for at købe ind på tjenester indenfor bl.a. fasttelefoni, mobiltelefoni med data inkluderet, mobiltelefoner, mobilt bredbånd samt konsulentydelser og teknisk bistand.”Vi kan også levere på de meget skrappe krav både til dækning og til nye teknologier som WiFi-calling og VoLTE i aftalen,” siger kommerciel direktør i Telenor, Lars Thomsen.Den aalborgensiske it-virksomhed AskCody, der udvikler software til planlægning og afholdelse af møder, har netop åbnet kontor i Boston, hvorfra selskabets satsning på det amerikanske marked skal ledes, skriver selskabet i en pressemeddelelse.Til at føre strategien ud i livet på det nye amerikanske hovedkontor har AskCody valgt Steffen Mørch, der kommer fra en stilling som Project Manager i Royal Greenland.“Vores mål er at ansætte yderligere 3-4 medarbejdere inden for salg og rådgivning, og vi har allerede inden kontorets åbning rigtig godt fat i markedet i USA, siger AskCodys stifter og CEO Allan Mørch, der i øvrigt har en ambition om at gøre AskCody til Danmarks bedste it-virksomhed:"Med de penge, som Promentum Equity Partner skød ind i selskabet tidligere i år, har vi fået de bedst tænkelige vilkår for at skabe en global it-virksomhed. Derfor tør vi godt tale højt om vores ambition, selvom vi er en nordjysk virksomhed", lyder det fra Allan Mørch.